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    Disney+ 50 milyon aboneyi geçti, hisseler fırladı

    Avrupa’ya açılması ile birlikte özellikle koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanması sonrasında Disney+ platformu kısa sürede abone sayısını ikiye katladı.
    5 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Disney+ 50 milyon aboneyi geçti, hisseler fırladı
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    İnternet dünyasında çevrim içi içerik sektörünün Netflix öncülüğünde büyük bir pazar haline gelmesi pek çok içerik devinin kolları sıvamasını sağlamıştı. En önemli içerik üreticisi konumundaki Disney de bunlardan birisi.

    Disney+ abone sayısı kaç?

    Geçen yılın sonlarına doğru eski CEO Bob Iger yönetiminde hayata geçirilen Disney+, şirketin paha biçilemez içerik veri tabanı sayesinde kısa sürede büyüdü. Bu yıl Avrupa’da pek çok ülkeye açılan hizmet önemli bir adımı geride bıraktı.

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    Geçen yılın son çeyrek döneminde Disney+ toplamda 26.5 milyon aboneye ulaşmayı başarmıştı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise toplam rakam 50 milyonu geçmiş durumda. Abonelerin bir kısmı Verizon operatörünün hediye kampanyası ile elde edildi. The Mandalorian gibi fenomen diziler ve geniş içerik kataloğu sayesinde Disney+ büyümesini sürdürüyor. Sinema sektöründe vizyonu iptal edilen bazı yapımların Disney+ üzerinde yayınlanacak olması buna katkı yapacak.

    Disney+ 50 milyon aboneyi geçti, hisseler fırladı
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    Netflix ise hali hazırda 170 milyon abone sayısına ulaşmış durumda. Bunun 60 milyonu ABD sınırları içerisinde iken 110 milyonu ise deniz aşırı ülkelerden geliyor. Bölgeye özel orijinal içerikler platformun en büyük avantajı durumunda. Bu özel içerikler sonrasında diğer bölgelerde de yayınlanıyor ve ilgi görüyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması içerik platformlarının yüzünü güldürdü. Bundan Netflix ve Disney+ gibi pek çok platform yararlanıyor. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek. Disney hisseleri yapılan açıklamanın ardından yüzde 6 civarında artış gösterdi.



    https://www.cnbc.com/2020/04/08/disney-plus-hits-50-million-subscribers-almost-double-from-february.html? Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 5 sa. en beğenilen
    İsminden dolayı hep çocuk işi gibi geliyor.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 5 sa. en beğenilen
    İsminden dolayı hep çocuk işi gibi geliyor.
    Yanıtla +8
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    formgonder2055 (regaip duman) 5 sa.
    Disney + da izleyecek bişey yok, içerik yetersiz.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa.
    Olay yine büyük şirketlere yarıyor.
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