Disney'in 200 milyon dolarlık Mulan filmi doğrudan internete geliyor

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Disney bugün sürpriz bir işe imza atarak yüksek bütçeli Mulan remake filmini sinemalar yerine doğrudan internette yayınlama kararı aldı. 200 milyon dolarlık bütçesiyle Disney'in bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Mulan, 4 Eylül tarihinde 30 dolarlık fiyat etiketiyle Disney Plus platformunda ulaşılabilir olacak.

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Türkiye'de sinemalara geliyor

Disney'in yayınladığı açıklamaya göre Mulan yalnızca Disney Plus'ın şu anda aktif olduğu ülkelerde internetten yayınlanacak. Türkiye gibi Disney Plus'ın olmadığı ülkelerde ise filmin 4 Eylül'de sinemalara geleceği belirtiliyor. Tabi filmin Disney Plus'ta yayınlanması anında korsan sitelere de düşeceği anlamına geliyor.

Mulan, aynı adlı 1998 yapımı animasyon filminin doğrudan yeniden çevrimi olarak hazırlanmıştı. Çin tarihi temalı bir film olduğu için Disney'in özellikle de Çin'de filmden büyük bir gişe hasılatı elde etme hedefi vardı. Ancak koronavirüs elbette bu planlara çomak soktu. Filmin şimdi internette yayınlanmasıyla birlikte Çin'deki gişe hasılatları da ister istemez düşecek. Disney'in artık gişe anlamında büyük bir beklentisi kalmamış gibi görünüyor, bakalım Disney Plus planı meyve verecek mi.

Black Widow sinemalara geliyor

Disney'in Mulan kararı ardından bu yılın bir diğer önemli filmi Black Widow için de kafalarda soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Disney bu sorulara hemen bir cevap vererek Black Widow'un internette yayınlanmayacağını ve kesinlikle sinemalara geleceğini söyledi. Mulan kararının yalnızca tek seferlik bir iş olduğu belirtildi.

https://www.theverge.com/2020/8/4/21354593/mulan-release-date-disney-earnings-warner-bros-tenet-theaters

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