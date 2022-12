Loki 2. Sezon, Ahsoka ve fazlasının olduğu Disney+ 2023 videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yeni yıl yaklaşırken izleyicilerin merakla beklediği yapımlar da hiç olmadığı kadar artık yakın. Popüler akış hizmeti Disney+ (Disney Plus) önümüzdeki yıl çıkaracağı yeni orijinal yapımlarına dair ilk görüntüleri paylaşmış durumda. Paylaşılan videoda Loki 2. Sezon, Ahsoka, Marvel's Secret Invasion ve Mandalorian'ın 3. Sezonu gibi yapımları görüyoruz.

Disney+'tan kısa ama dolu dolu video

Yayınlanan 30 saniyelik kısacı teaser fragmanı beklenenin aksine içerisinde oldukça fazla şey barındırıyor ve video Loki (Tom Hiddleston) tarafından anlatılıyor. Öte yandan Black Panther: Wakanda Forever'ın 2023 yılında Disney+ platformuna ekleneceği de doğrulanmış durumda.

Ek olarak videoda önümüzdeki yıl çıkacak olan Secret Invasion'da Nick Fury, Emilia Clarke ve Martin Freeman'ı birlikte görüyoruz. Ayrıca Pixar’ın yeni orijinal uzun metrajlı TV dizisi Win or Lose’dan da ilk sahneler gözümüzden kaçmıyor. Ek olarak bu kısa videoda, Ahsoka rolünde Rosario Dawson'ın kısa bir çekimi, Peter Pan filminden bazı yeni görüntüler ve The Mandalorian ile Loki'nin gelecek sezonlarından bazı görüntüleri görmekteyiz. Ancak hepsi bu kadar da değil, American Born Chinese, Crater ve The Bad Batch'ten de çok kısa da olsa bazı şeyler videoda bulunuyor.

[youtube= https://www.youtube.com/watch?v=5ztN90jb9wM]

