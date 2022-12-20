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    Anlık Bildirim

    Loki 2. Sezon, Ahsoka ve fazlasının olduğu Disney+ 2023 videosu yayınlandı

    Disney Plus'ın 2023 için yeni teaser fragmanı, The Mandalorian'ın yakında çıkacak olan üçüncü sezonu, Marvel's Secret Invasion serisi, Loki 2. Sezonu ve daha fazlasına dair erken bakışlar içeriyor.
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    disney+ Tam Boyutta Gör
    Yeni yıl yaklaşırken izleyicilerin merakla beklediği yapımlar da hiç olmadığı kadar artık yakın. Popüler akış hizmeti Disney+ (Disney Plus) önümüzdeki yıl çıkaracağı yeni orijinal yapımlarına dair ilk görüntüleri paylaşmış durumda. Paylaşılan videoda Loki 2. Sezon, Ahsoka, Marvel's Secret Invasion ve Mandalorian'ın 3. Sezonu gibi yapımları görüyoruz.

    Disney+'tan kısa ama dolu dolu video

    Yayınlanan 30 saniyelik kısacı teaser fragmanı beklenenin aksine içerisinde oldukça fazla şey barındırıyor ve video Loki (Tom Hiddleston) tarafından anlatılıyor. Öte yandan Black Panther: Wakanda Forever'ın 2023 yılında Disney+ platformuna ekleneceği de doğrulanmış durumda.

    Ek olarak videoda önümüzdeki yıl çıkacak olan Secret Invasion'da Nick Fury, Emilia Clarke ve Martin Freeman'ı birlikte görüyoruz. Ayrıca Pixar’ın yeni orijinal uzun metrajlı TV dizisi Win or Lose’dan da ilk sahneler gözümüzden kaçmıyor. Ek olarak bu kısa videoda, Ahsoka rolünde Rosario Dawson'ın kısa bir çekimi, Peter Pan filminden bazı yeni görüntüler ve The Mandalorian ile Loki'nin gelecek sezonlarından bazı görüntüleri görmekteyiz. Ancak hepsi bu kadar da değil, American Born Chinese, Crater ve The Bad Batch'ten de çok kısa da olsa bazı şeyler videoda bulunuyor.

    [youtube= https://www.youtube.com/watch?v=5ztN90jb9wM]

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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