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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

    SpaceX'in çılgın Starlink projesi tam gaz devam ediyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    12,1b
    1
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler
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    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bugün Starlink 2 isimli bir misyona çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu yörüngeye başarıyla yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 120'ye çıkmış oldu.

    Starlink 2 misyonu Türkiye saatiyle bugün 17.56'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, Starlink uydularını başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

    SpaceX, Starlink 2 göreviyle ayrıca tekrar kullanılabilirlik konusunda da çok önemli bir ilke imza atmayı başardı. Starlink uydularını uzaya gönderen itici roket bugün dördüncü misyonuna çıktı. Yani aynı roket daha üç kez daha uzaya gitmiş ve geri gelmişti. 

    Konuyla ilgili konuşan SpaceX Starlink mühendisi Lauren Lyons,"Falcon bugün dördüncü kez başarılı iniş gerçekleştirdi. Bu iticiler en az 10 kez kullanılabilecek şekilde dizayn ediliyor. Haydi şimdi de beşinci uçuşumuza çıkalım." ifadelerini kullandı. SpaceX, Falcon 9 roketlerini bugüne kadar tam 45 kez indirmeyi başardı. Bunların ilki 22 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşmişti.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX açıkladı: Starlink ne zaman hizmete başlayacak?"

    Starlink, 2020'de hizmete başlayacak

    SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor. 



    https://www.space.com/spacex-starlink-launch-fourth-rocket-landing-success.html Yorum Yaz
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    Virtual Reality 1 hf. en beğenilen
    Şaka maka uzaya fiber döşüyorlar.
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    gun 1 hf. impossible
    Tüh açık vermişler ya o kadar gizlemeyi yıllarca başar burada belli et dünyanın düz olduğunu.



    Şansa bak ya !
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    pikalos 1 hf.
    Bir diyanet değil !!! Bütçe olarak canıııım.Yoksa bizim imamlar her gün ne roketler fırlatıyorlar cemaate.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    1 Avatar
    HSeldon 1 hf.
    Bunun Türkiye'den kullanılıp kullanılamayacağı tartışılıyor ama yasada bir değişiklik olmadıysa uydu ile iletişim özel izne tabii. Bir ev kullanıcısının çift yönlü uydu iletişimi yapması yasal değil.
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    lordzeus83 1 hf.
    Starlink projesi bir çok şeyi kökünden değiştirecek. Eğer insanlar bu uyduları amerikan hükümetinin yasaklarına uğramadan kullanabilirse müthiş olacak. Gsm operatörlerinin işini zorlaştıracak. Noktadan noktaya hiç bir aracı olmadan uydudan kripto para transferi yapılacak. Daha bir çok şey. Bir aksilik olsamazsa 10 içinde belki bizde ucundan kıyısından kullanmaya başlarız.
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    cabriyo 1 hf.
    apple kasada 260 milyar dolar varmış. tim cook röportajında söylediler. 60 uyduyu çerez gibi gönderdiler uzaya. savaşları kazandılar parayla oynuyorlar şimdi.
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    kingsix 1 hf.
    Adamlar yapiyor kardesim, bizimde bu sekilde teknolojik olaylarla kendimizi gostermemizin zamani geldide geciyor bile.
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    StaatSanWalt 1 hf.
    Bizim caddeye de yeni fiber hat çekmeye çalışıyorlar kepçelerle 2 seneye caddeye verilir, 5 seneye sokaklara belki gelir, o tarihe kadar adam fiber hızını tüm dünyaya kablosuz verecek.
    Üstüne bütün internet iletişiminin denetimine sahip olacak, bu muazzam bir güç olacak amerika için. Bende ne diyorsam kendi iletişim şirketinin araplara satılmasında mahzur görmeyen ülke burası.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Uzay çöplük olacak söylemi tamamen GSM, ISS şirketlerinin karalama kampanyası

    O uyduların her biri plajda bir kum tanesi gibi birşey

    Bunlar uzayı evinin balkonu sanıyor zavallılar
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    kadalt 1 hf. pikalos
    La buna ne güldüm yaa😂
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    pikalos 1 hf.
    Elon Musk uzayında büyüsünü bozdun.Bokunu çıkardın da.
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    pikalos 1 hf.
    Bir diyanet değil !!! Bütçe olarak canıııım.Yoksa bizim imamlar her gün ne roketler fırlatıyorlar cemaate.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    darkfriairs 1 hf. pikalos
    Beynini sileyim pikalos, tozlanmış biraz!!!!
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    Alphace 1 hf.
    VPN aramaktan kurtulacağız galiba
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