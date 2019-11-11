SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bugün Starlink 2 isimli bir misyona çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu yörüngeye başarıyla yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 120'ye çıkmış oldu.

Starlink 2 misyonu Türkiye saatiyle bugün 17.56'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, Starlink uydularını başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

SpaceX, Starlink 2 göreviyle ayrıca tekrar kullanılabilirlik konusunda da çok önemli bir ilke imza atmayı başardı. Starlink uydularını uzaya gönderen itici roket bugün dördüncü misyonuna çıktı. Yani aynı roket daha üç kez daha uzaya gitmiş ve geri gelmişti.

Konuyla ilgili konuşan SpaceX Starlink mühendisi Lauren Lyons,"Falcon bugün dördüncü kez başarılı iniş gerçekleştirdi. Bu iticiler en az 10 kez kullanılabilecek şekilde dizayn ediliyor. Haydi şimdi de beşinci uçuşumuza çıkalım." ifadelerini kullandı. SpaceX, Falcon 9 roketlerini bugüne kadar tam 45 kez indirmeyi başardı. Bunların ilki 22 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşmişti.

Ayrıca Bkz. "SpaceX açıkladı: Starlink ne zaman hizmete başlayacak?"

Starlink, 2020'de hizmete başlayacak

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor.

https://www.space.com/spacex-starlink-launch-fourth-rocket-landing-success.html