Disney Plus için Wong dizisi iddiası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Faz 5 film ve dizilerini resmi olarak duyursa da Marvel’ın halen üzerinde çalıştığı pek çok bilinmeyen yapım mevcut. Bunların bazıları Faz 5 ile birleşecekken bazıları da sonraki fazlara kalacak. Özel bir Wong dizisi iddialar arasında.

Wong dizisi mi geliyor?

Geçtiğimiz haftalarda WandaVision dizisinde karşımıza çıkan beyaz Vision karakteri için yeni bir dizi üzerinde çalışıldığı gündeme gelmişti. Şimdi bu dizinin beklentilerin aksine Young Avengers dizisine bağlanacağı bilgisi geldi. Normalde Faz 5 filmlerinden birisine bağlanması bekleniyordu.

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İkinci gelişme ise Doctor Strange serisinde büyük beğeni toplayan Wong karakterinin kendisine özel bir diziye kavuşacağı oldu. Yüce Büyücü Wong yanında America Chavez ve Ironheart karakterleri de dizide olacak. Dizinin çizgi romanlardaki Strange Academy hikâyesini temel alacağı belirtiliyor. Doctor Strange tarafından kurulan Strange Academy, genç büyücülerin yeteneklerini kullanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Dizinin The Kang Dynasty filmi ile güçlü bağlarının olacağı ifade ediliyor.

Marvel Faz 3 ile evrene dahil olan Wong karakterini hayranlar çok sevdi ve Doctor Strange haricindeki bazı yapımlarda da kendisini gösterdi. Faz 4’te Wong’un daha fazla öne çıkması beklenirken hayranların bu dönemi Wong Fazı olarak adlandırdığı vurgulanıyor.

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