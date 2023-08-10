Disney Plus'ta sert düşüş: Abone sayısı hızla azalıyor!

Disney Plus, kan kaybediyor!
1 Temmuz itibarıyla Disney Plus’ın dünya genelinde toplam abone sayısı 146.1 milyon. 2022’nin ikinci çeyreği sonunda bildirilen abone sayısı ise 152.1 milyon idi. 2023 yılına bir bütün olarak bakıldığında, Disney Plus’ın bu yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde abone kaybetti.
Yılın ikinci çeyreğinde karşılaşılan kaybın nedeninin Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki aboneler olduğu söylense de, Atatürk dizisinin oynatılmama kararının açıklanmasından sonra, resmî olarak açıklanmasa da Türkiye’den de oldukça fazla abone kaybettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Platformun Amerika’da da bu yılın başından bu yana 600.000 abone kaybı var.
Disney+’ın 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklanmasının ardından abonelik fiyatlarına zam geleceği haberi ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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