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    Disney Plus'ta sert düşüş: Abone sayısı hızla azalıyor!

    Disney Plus, 2023’ün ikinci çeyreğini 146 milyon abone ile kapattı. Platformun abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük oranda düştü.                
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    disney plus abone kaybı Tam Boyutta Gör
    2023 başında Disney Plus abonelerinin sayısı 161 milyonun üzerine çıkmıştı. Ancak platform, yılın ilk çeyreğinde 4 milyon abone kaybetti. 2023’ün ikinci çeyreğinde 11.7 milyon abone daha kaybetti.

    Disney Plus, kan kaybediyor!

    1 Temmuz itibarıyla Disney Plus’ın dünya genelinde toplam abone sayısı 146.1 milyon. 2022’nin ikinci çeyreği sonunda bildirilen abone sayısı ise 152.1 milyon idi. 2023 yılına bir bütün olarak bakıldığında, Disney Plus’ın bu yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde abone kaybetti.

    Yılın ikinci çeyreğinde karşılaşılan kaybın nedeninin Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki aboneler olduğu söylense de, Atatürk dizisinin oynatılmama kararının açıklanmasından sonra, resmî olarak açıklanmasa da Türkiye’den de oldukça fazla abone kaybettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Platformun Amerika’da da bu yılın başından bu yana 600.000 abone kaybı var.

    Disney+’ın 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklanmasının ardından abonelik fiyatlarına zam geleceği haberi ortaya çıktı.

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