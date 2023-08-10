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    Tartışmaların odağındaki Disney Plus zamlandı: Türkiye fiyatı yakında artabilir

    Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı alan Disney Plus’ın abonelik fiyatları zamlanıyor. Küresel çapta yapılan zam, yakında Türkiye fiyatlarına da yansıyabilir.
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    Disney Plus zamlandı: Türkiye fiyatı yakında artabilir Tam Boyutta Gör
    Disney Plus, Türkiye de dahil olmak üzere küresel çapta son olarak geçen yılın aralık ayında abonelik ücretlerine zam yapmıştı. Şimdi ise yapılan açıklamayla birlikte bir kez daha Disney Plus ücretinin artacağı doğrulandı. Bilindiği üzere Disney Plus, Türkiye’de Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı almış ve yapımı film olarak TV ve sinemada izleyicilerle buluşturmayı tercih etmişti. Ayrıca Ermeni lobisinin baskılarıyla Atatürk yapımı küresel değil, yerel içerik statüsüne çekilmişti.

    Disney Plus abonelik ücretleri zamlandı

    Mayıs ayında Disney CEO'su Bob Iger, şirketin yayın hizmetinin fiyatının yıl içinde artırılacağını duyurmuştu. Firmanın son çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada konuşan Iger, 12 Ekim’de reklamsız Disney Plus aboneliğinin 10,99 dolardan 13,99 dolara yükseleceğini duyurdu. Reklamlı abonelik hizmetinin fiyatı ise 7,99 dolar olarak kalmaya devam edecek.

    Türkiye’de ise Disney Plus üyelik ücreti halihazırda aylık 64,99 TL. Yıllık abonelik ücreti ise 649,90 TL. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan zam tüm dünya ile aynı dönemde Türkiye’ye gelmişti. Dolayısıyla 12 Ekim tarihinde Türkiye’deki Disney Plus ücretlerinin de artması muhtemel görünüyor. Yeni zam yaklaşık yüzde 27 oranında bir artış getirse de Türkiye özelinde gelmesi muhtemel olan zammın fiyatları yüzde kaç artıracağını tahmin etmek zor.

    Bu arada Disney ayrıca Kasım ayından itibaren, geçen yıl ABD'de başlattığı 7,99 dolarlık reklamlı abonelik paketini Kanada ve Avrupa’da kullanıma sunacağını duyurdu. Disney CEO’su ayrıca yakında hesap paylaşımına karşı bazı adımlar atılacağını söyledi. Şirket bu yeni politikaları 2024 yılında uygulamaya başlamayı planlıyor.

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