Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi

Disney Plus'ın en merakla beklenen dizilerinden olan Loki'nin büyük bir ihtimalle devam sezonları da gelecek. Deadline'da yer alan habere göre, dizinin ikinci sezonu için şimdiden hazırlıklar başlamış gibi görünüyor. Devam sezonunda da senarist Michael Waldron'un geri döneceği belirtildi.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan haberlerde, Disney'in Loki dizisini bir mini-dizi şeklinde hazırladığı söyleniyordu. Ancak planlar şimdi değişmiş gibi görünüyor. Deadline'daki haberde, Loki'nin senaristi Michael Waldron'un Kevin Feige tarafından hazırlanan Star Wars dizisinde de senarist olarak görev alacağı ve ayrıca Loki'nin ikinci sezonu için de geri dönmesinin beklendiği belirtildi. Deadline gibi güvenilir gibi kaynaktan geldiği için haberin doğru olmama olasılığı pek yok diyebiliriz.İlginizi Çekebilir Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman
Senarist Michael Waldron şu anda Disney'in favori isimleri arasında yer alıyor. Rick and Morty'nin 4. sezonundaki 'The Vat of Acid Episode' isimli bölümüyle Primetime Emmy ödülü alan Waldron, Loki'nin yanı sıra şu anda Doctor Strange and the Multiverse of Madness filminin de senaryo ekibinde yer alıyor. Bugün gelen bilgilere göre Waldron şimdi Star Wars evrenine de adımını atmış.
Michael Waldron'un Disney'deki yükselişi, Loki dizisinin beklenenden daha da iyi olacağına bir işaret olabilir. Dizinin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı oldukça ilgi çekici görünüyordu. Sevilen aktör Tom Hiddleston'u Marvel evrenindeki Loki rolünü bir süre daha devam ettirecek olması hayranları epey memnun etmişti.
Loki, Mayıs 2021'de Disney Plus'ta yayınlanacak. Disney Plus umarız en yakın sürede Türkiye'ye de gelir, ancak en azından şu an için maalesef bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.