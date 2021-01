Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi

Tam Boyutta Gör

Disney Plus'ın en merakla beklenen dizilerinden olan Loki'nin büyük bir ihtimalle devam sezonları da gelecek. Deadline'da yer alan habere göre, dizinin ikinci sezonu için şimdiden hazırlıklar başlamış gibi görünüyor. Devam sezonunda da senarist Michael Waldron'un geri döneceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan haberlerde, Disney'in Loki dizisini bir mini-dizi şeklinde hazırladığı söyleniyordu. Ancak planlar şimdi değişmiş gibi görünüyor. Deadline'daki haberde, Loki'nin senaristi Michael Waldron'un Kevin Feige tarafından hazırlanan Star Wars dizisinde de senarist olarak görev alacağı ve ayrıca Loki'nin ikinci sezonu için de geri dönmesinin beklendiği belirtildi. Deadline gibi güvenilir gibi kaynaktan geldiği için haberin doğru olmama olasılığı pek yok diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman

Senarist Michael Waldron şu anda Disney'in favori isimleri arasında yer alıyor. Rick and Morty'nin 4. sezonundaki 'The Vat of Acid Episode' isimli bölümüyle Primetime Emmy ödülü alan Waldron, Loki'nin yanı sıra şu anda Doctor Strange and the Multiverse of Madness filminin de senaryo ekibinde yer alıyor. Bugün gelen bilgilere göre Waldron şimdi Star Wars evrenine de adımını atmış.

Michael Waldron'un Disney'deki yükselişi, Loki dizisinin beklenenden daha da iyi olacağına bir işaret olabilir. Dizinin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı oldukça ilgi çekici görünüyordu. Sevilen aktör Tom Hiddleston'u Marvel evrenindeki Loki rolünü bir süre daha devam ettirecek olması hayranları epey memnun etmişti.

Loki, Mayıs 2021'de Disney Plus'ta yayınlanacak. Disney Plus umarız en yakın sürede Türkiye'ye de gelir, ancak en azından şu an için maalesef bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.