Diyanet’ten yapay zekalı sohbet robotu hamlesi

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Tam Boyutta Gör Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik- Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temasıyla 26-28 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 7. Din Şûrası sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada dini konularda bilgi verebilen yapay zekalı sohbet robotu geliştirilmeli dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, modern teknolojilerden yararlanarak dini hizmetlerin etkinliğini artırmayı ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Erbaş, “Diyanet hizmetlerinin kalitesini artırmak, modern teknolojilerle güçlendirmek ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla çağrı merkezi, içerik takip ve yayın analiz sistemi, yapay zeka asistanı gibi teknoloji destekli hizmetlerin sunumuna imkan veren yapay zeka tabanlı bütünleşik bir platform kurulmalıdır.” dedi.

"Yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir"

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda Başkanlık, yurt içi ve yurt dışındaki tüm birimlerini entegre eden, vatandaşların dini bilgi ve danışmanlık taleplerine anında cevap verebilecek şekilde yapılandırılmış, çok dilli hizmet sunabilen bir çözüm merkezi kurmayı hedefliyor. Bu merkez fetva, dini rehberlik ve destek alanlarında uzman personel ile 7/24 hizmet verecek şekilde planlanmalı ve dijital teknolojilerle desteklenecek.

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Ayrıca bilginin üretimi, paylaşımı ve hizmetlerinin sunumunda yeni teknolojilerden yararlanılması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, “Kullanıcı deneyimlerini ölçümleyerek içerik üretimi ve hedefe yönelik hizmetler sunan büyük veri analitiği, Başkanlığın uzun vadeli ihtiyaç planlamasında kullanılmalıdır. Bu kapsamda Başkanlık tarafından sunulan içerikler yapay zeka algoritmaları dikkate alınarak yeniden planlanmalı ve kullanıcıların dini konularda bilgi edinebilecekleri sahih dini bilgileri içeren ve kültürel hassasiyetleri gözeten yapay zeka chatbotlar (sohbet robotları) geliştirilmelidir.”

Erbaş aynı zamanda Başkanlığın ürettiği içeriklerin modern bilgi teknolojileriyle kurumsal veri ontolojisine göre yapılandırılmış bir bilgi ağına dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Bu ontolojinin inşasıyla, kurumun ürettiği dini içeriklerin tüm unsurları sistematik bir yaklaşımla işlevsel bir varlık ağacına dönüşeceğini belirten Erbaş. “Bununla bağlantılı veri platformu, başta kurul fetvaları ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünün ürettiği zengin içerikler olmak üzere tüm verileri tek bir sistemde toplayarak erişilebilir, taranabilir ve makine/yapay zeka tarafından işlenebilir hale getirmelidir. Bu süreçte Semantik Web ve Bağlantılı Açık Veri (Linked Open Data) standartları ile Doğal Dil İşleme (NLP) gibi modern teknolojilerden yararlanılmalıdır.” dedi.

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Diyanet’ten yapay zekalı sohbet robotu hamlesi