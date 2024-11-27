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    OpenAI’ın video üreten yapay zekası Sora sızdırıldı

    OpenAI’ın metinden videoya yapay zeka modeli Sora için kriz yaşanıyor. Bazı sanatçılar, aracın “ücretsiz Ar-Ge ve halkla ilişkiler” amacıyla kullanılmasını protesto etmek için erişimi sızdırdı.
    OpenAI’ın video üreten yapay zekası Sora sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinin liderlerinden OpenAI’ın metinden videoya dönüşüm sağlayan yeni modeli Sora, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Şirketin uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve şubat ayında duyurulan bu model, henüz resmi olarak yayınlanmamışken bazı sanatçılar tarafından protesto amacıyla sızdırıldı.

    Sora sızdırıldı

    Kısa bir süre önce Sora beta test programına dahil olan bir grup sanatçı, modeli protesto etmek amacıyla bir açık mektup yayınladı ve modelin erken erişim sürümünü çevrimiçi bir platform olan Hugging Face’de paylaştı. Söz konusu mektupta sanatçılar, OpenAI tarafından “ar-ge ve halkla ilişkiler (PR) malzemesi” olarak kullanıldıklarını iddia etti.

    Sanatçılar, OpenAI’ın test programına katılan yüzlerce sanatçıdan ücretsiz şekilde geri bildirim ve test desteği aldığını, bu durumun ise şirkete şöhret kazandırırken sanatçılara herhangi bir maddi getiri sağlamadığını belirtti.

    OpenAI ise “araştırma önizlemesine” katılımın “gönüllülük esasına dayandığını, geri bildirimde bulunma ya da aracı kullanma zorunluluğu olmadığını” vurguladı. OpenAI sözcüsü Niko Felix yaptığı açıklamada, “Sora hala araştırma önizlemesinde ve daha geniş kullanım için yaratıcılığı sağlam güvenlik önlemleriyle dengelemek için çalışıyoruz.” dedi. Şirket ayrıca sanatçılara ücretsiz erişim sunduğunu ve hibe, etkinlikler gibi destek programları ile bu katkılarını desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.

    Sora, bu yılın başlarında tanıtılmasından bu yana, video oluşturma alanındaki rakipleri onu geçmek için hararetle çalışırken teknik aksaklıklar yaşadı. Sora'nın eş liderlerinden biri olan Tim Brooks'un Ekim ayı başında Google için OpenAI'den ayrılması da sorunlar silsilesine eklendi.

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