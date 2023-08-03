DJI, macera tutkunları için yeni aksiyon kamerasını tanıttı: DJI Osmo Action 4

DJI’ın yeni aksiyon kamerası, 150 dakika video kaydına imkan veren 1770 mWh batarya ile geliyor. Pilin 18 dakikada %80’e kadar şarj olmasını sağlayan hızlı şarj özelliği mevcut. Pil, donma derecesinde soğuklara karşı dayanıklı ve su altında kılıf kullanmadan 18 metre derinliğe kadar çekim yapmaya izin veriyor.
Çift dokunmatik ekran, mod geçişleri için özel buton, etkileyici ses kaydı sağlayan üç mikrofon, gelişmiş rüzgar sesi azaltma yazılımı, sesle kontrol, Osmo Action 4’ün diğer özellikleri arasında. Bu arada Action 4'ün dahili depolaması yok, microSD kart satın almanız gerekiyor.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü