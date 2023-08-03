DJI, macera tutkunları için yeni aksiyon kamerasını tanıttı: DJI Osmo Action 4

Tam Boyutta Gör DJI, düşük ışıkta daha iyi performans gösteren gelişmiş kameraya sahip yeni spor aksiyon kamerasını çıkardı. DJI Osmo Action 4 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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DJI Osmo Action 4 özellikleri

Tam Boyutta Gör Aksiyon çekimleri yapmak için tasarlanan DJI Osmo Action 4, önceki nesil Osmo Action 3’e kıyasla geliştirilmiş 1/1.3” görüntü sensörüne sahip. 4K 120fps çekim yapabilen kamera, f/2.8 diyafram aralığı, 155 derece görüş açısı sunuyor. Dikey çekim, yatay çekim, FPV çekimi, WiFi canlı yayın ve fazlası için 360 derece HorizonSteady modları dahil zorlu doğa sporları için birden fazla çekim modu ile geliyor. DJI, renk sıcaklığı sensörünün dış ortamda, iç mekanlarda ve su altında canlı, gerçeğe yakın gölgeler sağladığını söylüyor. Yeni model de 1.4 inç 320x320 ön ekran, 2.25 inç 360x640 arka ekrana sahip. Her iki ekran da 750 nit parlaklık sağlıyor.

DJI’ın yeni aksiyon kamerası, 150 dakika video kaydına imkan veren 1770 mWh batarya ile geliyor. Pilin 18 dakikada %80’e kadar şarj olmasını sağlayan hızlı şarj özelliği mevcut. Pil, donma derecesinde soğuklara karşı dayanıklı ve su altında kılıf kullanmadan 18 metre derinliğe kadar çekim yapmaya izin veriyor.

Çift dokunmatik ekran, mod geçişleri için özel buton, etkileyici ses kaydı sağlayan üç mikrofon, gelişmiş rüzgar sesi azaltma yazılımı, sesle kontrol, Osmo Action 4’ün diğer özellikleri arasında. Bu arada Action 4'ün dahili depolaması yok, microSD kart satın almanız gerekiyor.

DJI Osmo Action 4 fiyatı

Tam Boyutta Gör DJI Osmo Action 4’ün fiyatı 400 dolardan başlıyor. Osmo Action 4, DJI’ın aksesuarları takmak için kılıfa ihtiyacı ortadan kaldıran şık manyetik kilitleme sistemini kullanıyor. Bilek kayışı, kafa bandı, göğüs kemeri, su geçirmez kılıf, boyun tutucu gibi çok çeşitli aksesuarlarla uyumlu.

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DJI Osmo Action 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı