Xiaomi 13T canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Redmi K60 Ultra başta olmak üzere yeni nesil cihazlarını duyuran Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, çok yakında Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini piyasaya sürecek. Son olarak lansmana sayılı günler kala, Xiaomi 13T'nin kutu açılış videosu ortaya çıktı.

Xiaomi 13T lansmandan önce canlı olarak görüntülendi

Paylaşılan video, Xiaomi 13T'nin Redmi K60 Ultra ile aynı tasarımı paylaşacağını gösteriyor. Ancak her iki cihaz arasında önemli farklılıklar mevcut. Buna göre Xiaomi 13T, ön tarafta 2712 x 1220 piksel (1,5K) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranın 2600 nit'e kadar parlaklığı desteklediği belirtiliyor.

12GB'a kadar RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Xiaomi 13T, MediaTek Dimensity 8200 platformundan gücünü alacak. Ayrıca cihazın MIUI 14 tabanlı Android 13, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı doğrulandı. Kamera bölümünde ise 20MP ön kamera, 50MP ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketinden destek alacak.

Xiaomi 13T Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Xiaomi 13T yüksek ihtimalle Redmi K60E modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Ancak şu an itibariyle lansman tarihi belli değil. Ancak daha önceki bilgilere göre Xiaomi 13T serisi Eylül ayının ilk haftasında tanıtılabilir.

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