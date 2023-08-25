Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13T canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 13T ve 13T Pro netleşmeye başladı. Bugün Xiaomi 13T, lansmandan önce canlı olarak görüntülendi. İşte Xiaomi 13T tasarımı
    Xiaomi 13T canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Redmi K60 Ultra başta olmak üzere yeni nesil cihazlarını duyuran Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, çok yakında Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini piyasaya sürecek. Son olarak lansmana sayılı günler kala, Xiaomi 13T'nin kutu açılış videosu ortaya çıktı. 

    Xiaomi 13T lansmandan önce canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan video, Xiaomi 13T'nin Redmi K60 Ultra ile aynı tasarımı paylaşacağını gösteriyor. Ancak her iki cihaz arasında önemli farklılıklar mevcut. Buna göre Xiaomi 13T, ön tarafta 2712 x 1220 piksel (1,5K) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranın 2600 nit'e kadar parlaklığı desteklediği belirtiliyor.

    12GB'a kadar RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Xiaomi 13T, MediaTek Dimensity 8200 platformundan gücünü alacak. Ayrıca cihazın MIUI 14 tabanlı Android 13, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı doğrulandı. Kamera bölümünde ise 20MP ön kamera, 50MP ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketinden destek alacak. 

    Xiaomi 13T yüksek ihtimalle Redmi K60E modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Ancak şu an itibariyle lansman tarihi belli değil. Ancak daha önceki bilgilere göre Xiaomi 13T serisi Eylül ayının ilk haftasında tanıtılabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips tv kanal listesi indir 2023 asker traşı nasıl olmalı geforce 840m ege elektrik elektronik üniversitede bölüm birincisi olmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız