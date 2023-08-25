Xiaomi 13T canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi 13T lansmandan önce canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan video, Xiaomi 13T'nin Redmi K60 Ultra ile aynı tasarımı paylaşacağını gösteriyor. Ancak her iki cihaz arasında önemli farklılıklar mevcut. Buna göre Xiaomi 13T, ön tarafta 2712 x 1220 piksel (1,5K) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranın 2600 nit'e kadar parlaklığı desteklediği belirtiliyor.
12GB'a kadar RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Xiaomi 13T, MediaTek Dimensity 8200 platformundan gücünü alacak. Ayrıca cihazın MIUI 14 tabanlı Android 13, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı doğrulandı. Kamera bölümünde ise 20MP ön kamera, 50MP ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketinden destek alacak.
Xiaomi 13T yüksek ihtimalle Redmi K60E modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Ancak şu an itibariyle lansman tarihi belli değil. Ancak daha önceki bilgilere göre Xiaomi 13T serisi Eylül ayının ilk haftasında tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.