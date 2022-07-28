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    Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ilk ışık için geri sayım başladı

    Erzurum'da 3 bin 170 rakıma inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nde teleskop aynasının iki ay içerisinde kurulması ve ilk ışığın alınması planlanıyor.             
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    Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ilk ışık için iki ay kaldı
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    Türkiye’nin en büyük teleskobunun yerleştirileceği Doğu Anadolu Gözlemevi’nde (DAG) ilk ışığın ne zaman alınacağı belli oldu. Teleskop aynasının önümüzdeki iki ay içerisinde kurulması ve ilk ışığın alınması planlanıyor.

    Sınıfında Avrupa'nın en büyüğü

    Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Erzurum’da 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşa edildi. Yapımına 2012’de başlanan gözlemevinde ilk ışığı elde etmek için iki ay kaldı. Doğu Anadolu Gözlemevi’nde 4 metre çapında adaptif mercek sistemli teleskop kullanılacak. Kendi sınıfında Avrupa’nın en büyük gözlemevi olacak. Ayrıca tesisin 3 bin 170 metrede inşa edilmesi nedeniyle Dünya’da bu yüksekliğe inşa edilmiş üçüncü gözlemevi olacak.

    Gözlemevlerinin konumunun belirlenmesinde bölgedeki hava durumu ana etkenlerden biri oluyor. Erzurum’un ideal nokta olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Erzurum gökyüzü gözlemi için ideal noktalardan bir tanesi. 200 günün üzerinde burada gökyüzü gözlemi yapmak mümkün. Bu kadar yüksekte ve böyle kabiliyetli teleskopla bizim bu alana giriş yapmış olmamız, ülkemizi bu alanda bir adım öne çıkaracak.” dedi.

    Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ilk ışık için iki ay kaldı
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    Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobunu kullanmak için bilim insanlarından talep almaya başladıklarından bahseden Varank, şunları kaydetti:

    "Hali hazırda bize dünyadan talepler gelmeye başladı. Bilim insanları kazandıkları Avrupa Birliği projeleriyle bu teleskobu kullanmak için şu anda bizden zaman talep etmeye başladılar. Bu ne demek; diyelim ki bilimsel bir çalışma, araştırma yapılacak. Bize başvuruyor ve 'biz sizin teleskobunuzla 30 gün gözlem yapmak istiyoruz. Şöyle bir bilimsel araştırma fonumuz var bu fonu beraber kullanıp beraberce bu teleskoptan faydalanalım.' diyorlar."

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