Dokunmatik taşınabilir ekran Lumonitor, bağış rekoruna koşuyor

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Son dönemde taşınabilir monitör ürünlerine ilgi artmış durumda ve pek çok marka farklı özelliklerle pazarda yer almaya çalışıyor. Lumonitor taşınabilir dokunmatik ekran projesi ise beklenmedik bir ilgi görüyor.

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Lumonitor özellikleri ve fiyatı

Lumonitor modeli 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Ekran geleneksel monitörlerin 2 katı parlaklık sunuyor. Dokunmatik ekranı kalem kullanımı için de oldukça hassas. Çift stereo hoparlör berrak ses üretirken 2 adet USB Tip-C, microUSB ve HDMI girişleri mevcut. Birden fazla Lumonitor ekranını birbirine bağlama imkanı da var.

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Ekranın 4 saate kadar kullanım süresi sunabilmesi önemli bir avantajı. Böylece taktığınız mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Mobil cihazlar yanında konsollar için de oldukça iyi bir alternatif durumunda.

Aslında pazardaki rakiplerinden büyük bir farkı yok ancak beklenmedik bir ilgi görmüş durumda. Lumonitor Full HD versiyon için 225$, 4K versiyon için 325$ bağış gerekiyor. Bağış hedefini tutturan proje 1 milyon dolara yaklaştı. Teslimatlar Ekim ayında başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/lumonitor/lumonitor-self-powered-4k-touchscreen-portable-monitor

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