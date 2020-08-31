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    Dokunmatik taşınabilir ekran Lumonitor, bağış rekoruna koşuyor

    Lumonitor taşınabilir ekran 4 saate varan pil ömrü, çift stereo hoparlör, ekran kalemlerine uygun hassas dokunmatik panel, birden fazla USB girişi şeklinde özelliklere sahip.
    42 dk.
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    Ekrem71
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    Dokunmatik taşınabilir ekran Lumonitor, bağış rekoruna koşuyor
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    Son dönemde taşınabilir monitör ürünlerine ilgi artmış durumda ve pek çok marka farklı özelliklerle pazarda yer almaya çalışıyor. Lumonitor taşınabilir dokunmatik ekran projesi ise beklenmedik bir ilgi görüyor.

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    Lumonitor özellikleri ve fiyatı

    Lumonitor modeli 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Ekran geleneksel monitörlerin 2 katı parlaklık sunuyor. Dokunmatik ekranı kalem kullanımı için de oldukça hassas. Çift stereo hoparlör berrak ses üretirken 2 adet USB Tip-C, microUSB ve HDMI girişleri mevcut. Birden fazla Lumonitor ekranını birbirine bağlama imkanı da var.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    Ekranın 4 saate kadar kullanım süresi sunabilmesi önemli bir avantajı. Böylece taktığınız mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Mobil cihazlar yanında konsollar için de oldukça iyi bir alternatif durumunda.

    Aslında pazardaki rakiplerinden büyük bir farkı yok ancak beklenmedik bir ilgi görmüş durumda. Lumonitor Full HD versiyon için 225$, 4K versiyon için 325$ bağış gerekiyor. Bağış hedefini tutturan proje 1 milyon dolara yaklaştı. Teslimatlar Ekim ayında başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/lumonitor/lumonitor-self-powered-4k-touchscreen-portable-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 14 dk.
    var olanlar gerçekten aşırı pahalı. Üstelik onlar dokunmatikte değiller hoparlerleri de yok. Lumonitor boşluğu görmüş bence. İyi satacaktır.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 21 dk.
    Laptop’a 15,6” ikinci ekran aramıştım, bulamadım. Sonra gittim kendim yaptım. Ürünün ilgi görmemesinin sebebi olanların çok pahalı olması ya da milletin böyle bir ekrandan haberinin olmaması olabilir. Kendi sorununu arayan bir çözüm biraz da.
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