Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor

Amerikan başkanı Donald Trump, yakın zamanda yeni bir iPhone modeline geçiş yapmış olacak ki sosyal medyada direkt olarak Apple CEO’su Tim Cook’a ithafen bir tweet attı.

Trump’ın hangi iPhone modeline geçiş yaptığını anlamak mümkün değil fakat en son tuşlu bir iPhone kullandığı biliniyordu. 2017 yılının Mart ayında Android ekosisteminden ayrılıp iPhone satın alan Trump, bu tarihte henüz iPhone X çıkmadığı için aldığı cihaz hangi model olursa olsun, Touch ID sahibi bir buton barındırıyordu.

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Yakınlarda satışa sunulması beklenen iPhone SE 2 modeli, belki de Amerikan başkanının direkt talebiyle Apple tarafından daha hızlı şekilde kullanıcılara ulaştırılır.