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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor

    Amerikan başkanının Apple CEO'su Tim Cook'u hedef alan tweetinde, iPhone modellerinin ana ekran butonuyla nasıl daha iyi olduğu ifade ediliyor. Lider muhtemelen yakın zamanda yeni iPhone satın aldı.
    6 sa.
    2,8b
    7
    18
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor

    Amerikan başkanı Donald Trump, yakın zamanda yeni bir iPhone modeline geçiş yapmış olacak ki sosyal medyada direkt olarak Apple CEO’su Tim Cook’a ithafen bir tweet attı. 

    Trump’ın hangi iPhone modeline geçiş yaptığını anlamak mümkün değil fakat en son tuşlu bir iPhone kullandığı biliniyordu. 2017 yılının Mart ayında Android ekosisteminden ayrılıp iPhone satın alan Trump, bu tarihte henüz iPhone X çıkmadığı için aldığı cihaz hangi model olursa olsun, Touch ID sahibi bir buton barındırıyordu. 

    Ayrıca Bkz. "Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir"

    Yakınlarda satışa sunulması beklenen iPhone SE 2 modeli, belki de Amerikan başkanının direkt talebiyle Apple tarafından daha hızlı şekilde kullanıcılara ulaştırılır.



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    General. 5 sa. en beğenilen
    Trump, rte ve putin, Allah’ım biz ne yaptık bunların dönemine denk geldik.

    Milli piyango gibi bir şey
    5 Yanıt Yanıtla +30
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    kraix 5 sa. General.
    Sanki geçmişte dünya gül bahçesiydi... Şöyle konuşuyorsunuz ya cidden... Neyse
    Yanıtla +9
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    koyunsavar 5 sa. General.
    Senin olman gereken dönem cengiz han dönemiydi.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    foreveriphone 3 sa.
    Twitter var olduktan sonra dünyayı tweet atarak yöneten tek abd başkanı bu adamdır abd tarihinde.Tam akıl hastası bir moron.
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    Silent Guardian 4 sa.
    Ya abi adam senin benim gibi twit atıyor işte. Siz eleştirince haber olmuyor fark bu. Ama güzel Twitmiş, iPhone alan arkadaşlar, yeni iPhone aldım demek için bunu kullanabilir.
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    System Lord 5 sa.
    bende trumpı ileri görüşlü zannederdim . yakında telepati ile konuşmaya geçiyoruz bay başkan sen buttonlara takılı kalma.
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    yücel52 5 sa.
    Huawei verelim başkan
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    tostu kaça kıstırin 5 sa.
    3310 al tus seviyosan
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    Kasık biti 5 sa.
    bi tuş için kayyum atar şimdi bu
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    General. 5 sa. en beğenilen
    Trump, rte ve putin, Allah’ım biz ne yaptık bunların dönemine denk geldik.

    Milli piyango gibi bir şey
    5 Yanıt Yanıtla +30
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    koyunsavar 5 sa. General.
    Senin olman gereken dönem cengiz han dönemiydi.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    kraix 5 sa. General.
    Sanki geçmişte dünya gül bahçesiydi... Şöyle konuşuyorsunuz ya cidden... Neyse
    Yanıtla +9
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    SigSauer6 4 sa. General.
    he aga körfez savaşı, birinci ve ikinci dünya savaşına denk gelseydin de kan alsalardı neticenden.
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    borukuzen 5 sa.
    Umarım Trump'a özel bi Iphone yaparlar da sesini keserler. Trump o kadar zengin mi bilmem ama o kadar deli olduğu için Apple'ı satın almaya kalkarsa şaşırmam
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    Alperk87 5 sa. borukuzen
    Emlak kralı ama o kadar da değil apple'ı satın alabilecak para kimde var ki?
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    Swonz 4 sa. borukuzen
    Babadan kalma şirkete kondu doğuştan milyoner, bir gün bile yokluk görmemiştir
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    igetsky 6 sa.
    Buton mu kaldi
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    Apple, iPhone ve
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