Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı

Tam Boyutta Gör

Özellikle akıllı telefonlara hitap eden ekran konseptiyle bu yıl pek çok yenilik ödülünün sahibi olan Samsung The Sero televizyon modeli ülkemizde de üst seviye fiyat etiketi ile satışa başladı.

Samsung The Sero TV özellikleri ve fiyatı

Samsung The Sero TV standında yatay veya dikey olarak pozisyon değiştirme özelliğine sahip. 43 inçlik 4K çözünürlüğünde QLED ekran tek bir dokunuşla uyumlu telefonlardan görüntüyü yansıtabiliyor. Böylece içerikleri anında televizyona aktarabiliyorsunuz. Hatta ofis uygulamaları ile kablosuz fare ve klavye kullanmak da mümkün.

İlginizi Çekebilir

Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Samsung Quantum 4K işlemcisine sahip olan Sero TV; Tizen işletim sistemi ile uygulama desteği sunuyor. 4.1 kanal 60W ses çıkışı yanında oyun için ekranı optimize eden modlar da yer alıyor. Tekerlekli yapısı kolay bir şekilde taşımayı mümkün kılıyor.

Ortamın parlaklığına göre otomatik olarak aydınlatmayı ayarlayan Sero TV ayrıca Apple AirPlay 2 desteği de sunuyor. Samsung The Sero TV için perakende mağazalarında 10999TL fiyat etiketi belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.