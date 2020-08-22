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    Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı

    Pek çok yenilik ödülünün sahibi olan Samsung The Sero TV; standı üzerinde dikey ve yatay olarak kullanılabiliyor. Tek dokunuş ile mobil ekranınızı da yansıtabiliyorsunuz.
    14 sa.
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    Televiz...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı
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    Özellikle akıllı telefonlara hitap eden ekran konseptiyle bu yıl pek çok yenilik ödülünün sahibi olan Samsung The Sero televizyon modeli ülkemizde de üst seviye fiyat etiketi ile satışa başladı.

    Samsung The Sero TV özellikleri ve fiyatı

    Samsung The Sero TV standında yatay veya dikey olarak pozisyon değiştirme özelliğine sahip. 43 inçlik 4K çözünürlüğünde QLED ekran tek bir dokunuşla uyumlu telefonlardan görüntüyü yansıtabiliyor. Böylece içerikleri anında televizyona aktarabiliyorsunuz. Hatta ofis uygulamaları ile kablosuz fare ve klavye kullanmak da mümkün.

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    Samsung Quantum 4K işlemcisine sahip olan Sero TV; Tizen işletim sistemi ile uygulama desteği sunuyor. 4.1 kanal 60W ses çıkışı yanında oyun için ekranı optimize eden modlar da yer alıyor. Tekerlekli yapısı kolay bir şekilde taşımayı mümkün kılıyor.

    Ortamın parlaklığına göre otomatik olarak aydınlatmayı ayarlayan Sero TV ayrıca Apple AirPlay 2 desteği de sunuyor. Samsung The Sero TV için perakende mağazalarında 10999TL fiyat etiketi belirlenmiş.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veteriner69 13 sa. en beğenilen wox
    Haahhaha LG üretimi şeffaf oled paneller onlar.
    Xiaomi 'nin icadı değil yani.
    Yanıtla +10
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 12 sa. wox
    Çin fanboyu da olmazsın be :D
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 9 sa.
    10 bin TL fiyat olarak sanki fazla .
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    sis651 8 sa. Moueson
    Niye fazla olsun hocam. Bir tane yatık, bir tane dik ekran almış gibi oluyorsun işte.
    Yanıtla +1
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    wox (ersan ersan) 14 sa.
    Para kazanmak için şekilden şekile girdinizde ne oldu. Xiaomi geldi şeffaf ekranı çıkardı golü attı. Siz anca seyredin durun.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    veteriner69 13 sa. wox
    Haahhaha LG üretimi şeffaf oled paneller onlar.
    Xiaomi 'nin icadı değil yani.
    Yanıtla +10
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 12 sa. wox
    Çin fanboyu da olmazsın be :D
    Yanıtla +8
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