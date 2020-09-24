Doom Eternal çok yakında Xbox Game Pass'e geliyor gibi

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Microsoft'un popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass yakında çok önemli bir oyunu daha kütüphanesine katıyor. Xbox Game Pass resmi Twitter hesabından atılan aşağıdaki tweet, Doom Eternal'ın çok yakında Game Pass kütüphanesine katılacağına işaret ediyor gibi. Resmi açıklama henüz gelmedi ancak yine de kesin gözüyle bakılabilir.

Atılan tweette bazı renk oynamaları yapınca "THE SLAYER IS COMING" yazısı ortaya çıkmış.

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Microsoft'un Bethesda/Zenimax'ı satın alması nedeniyle bu haber normal görünebilir. Ancak ZeniMax satın alımı aslında önümüzdeki yıla kadar tamamlanmayacak. Yani Bethesda oyunlarının tamamıyla Game Pass'e katılmasını hemen beklememek lazım. Doom Eternal şimdi katılıyor olsa da Fallout veya The Elder Scrolls gibi seriler için bir süre beklememiz gerekebilir.

Game Pass'e daha önce konsola özel olarak Doom (2016) oyunu da katılmıştı ancak bu yılın başlarında kaldırıldı. Doom Eternal haricindeki Doom oyunları da elbette diğer Bethesda oyunları gibi önümüzdeki süreçte Game Pass'e katılıyor olacak.

Doom Eternal şu anda PC'de 199 TL, konsollarda ise 470 TL'lik fiyat etiketine sahip. Böylesine yeni ve popüler bir AAA oyunun Game Pass'e katılıyor olması gerçekten de çok güzel bir hamle.

Resmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor.

https://www.pcgamer.com/microsoft-teases-doom-eternal-coming-to-xbox-game-pass-with-a-double-hidden-message/

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