Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı

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Oppo bugün yeni bir akıllı telefon tanıttı. Oppo A11 olarak adlandırılan cihaz an itibarıyla Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Akıllı telefon son derece uygun bir fiyat etiketi taşıyor.

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Oppo A11, HD+ çözünürlükte damla çentikli 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 665 yonga seti ve 4 GB LPDDR4x RAM'den alıyor. 128 GB dahili depolama alanı ile gelen cihazda microSD kart yuvası da var.

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Akıllı telefonun arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel sensörlerden oluş dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası mevcut.

Fiyatı da belli oldu

Cihaz kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 yüklü şekilde çıkıyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

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Oppo A11 mor, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor. Çinli şirketin resmi online satış mağazasında şu an için sadece yeşil ve beyaz renkler mevcut. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 211 dolar.