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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı

    Oppo bugün A serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkardı. Oppo A11 olarak adlandırılan cihaz dört arka kamera, 5.000 mAh pil ve uygun fiyat etiketi ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı
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    Oppo bugün yeni bir akıllı telefon tanıttı. Oppo A11 olarak adlandırılan cihaz an itibarıyla Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Akıllı telefon son derece uygun bir fiyat etiketi taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ucuzundan pahalısına Instagram için en iyi telefonlar"

    Oppo A11, HD+ çözünürlükte damla çentikli 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 665 yonga seti ve 4 GB LPDDR4x RAM'den alıyor. 128 GB dahili depolama alanı ile gelen cihazda microSD kart yuvası da var.

    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel sensörlerden oluş dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası mevcut.

    Fiyatı da belli oldu

    Cihaz kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 yüklü şekilde çıkıyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A11 mor, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor. Çinli şirketin resmi online satış mağazasında şu an için sadece yeşil ve beyaz renkler mevcut. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 211 dolar.



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