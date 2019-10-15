Ucuzundan pahalısına Instagram için en iyi telefonlar

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Akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kullanıcı için kamera özellikleri, en önemli kriter haline geldi. Markaların geniş model yelpazesi ve değişken telefon fiyatları gibi nedenlerden dolayı en iyi kameralı telefonu tespit edip satın almak zorlayıcı olabiliyor.

Bu yazımızda Instagram’da bol bol paylaşım yapıp, etkileyici fotoğraflarla daha fazla beğeni almak isteyenler için fiyatına göre kamerası en iyi telefon modellerini bir araya getirdik. Listemizde Hepsiburada fiyatlarına göre 1500 TL, 2750 TL, 4000 TL ve 7750 TL’ye satılan dört farklı telefon bulunuyor.

iPhone 11 128 GB

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Söz konusu hedef Instagram olunca iPhone tercih etmekte fayda var. Çünkü Instagram’ın Android uygulaması videolu ve GIF’li hikayelerin görüntü kalitesini düşürüyor. Ne kadar kaliteli video çekerseniz çekin, hikayelerde paylaşınca ortaya kötü bir görüntü çıkıyor. iPhone’da böyle bir sıkıntı yok, orijinale yakın haliyle paylaşılıyor.

Bol bol fotoğraf ve video demek bol hafızaya ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Bu durumda 64 GB hafızalı iPhone modelleri yetmeyecektir. Bu nedenle 128 GB kapasiteli iPhone 11 modeli mantıklı bir tercih olacaktır. Pro modellerinde 128 GB seçeneği yok. 256 GB depolama alanlı iPhone 11 Pro için bütçeyi yaklaşık 5 bin lira daha arttırmak gerekecek. Bu farka değeceğini düşünmüyorum.

iPhone 11; sahip olduğu gece modu, geniş açılı ön kamera ve slofie özellikleriyle Instagram için güzel bir tercih olacaktır.

Samsung Galaxy A80

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Samsung Galaxy A80 kızaklı ve dönebilen kamera tasarımına sahip. Kızağı kaydırarak, arka kameraları öne doğru çevirebiliyoruz. Bu sayede selfie çekimleri için 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerayı ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamerayı kullanabiliyoruz. Ayrıca 3D ToF sensör sayesinde derinlik efektli videolar çekebiliyor.

Galaxy A80’in işlemci performansı fiyatına göre düşük kalıyor. Kızaklı ve döner kameralı tasarımı, hem dayanıklılık hem de tamir maliyeti konusunda kafalarda soru işareti bırakıyor.

Xiaomi Mi 9T

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Xiaomi Mi 9T sadece kamera özellikleriyle değil genel anlamda uygun fiyatlı telefon arayanlar için en uygun seçenek. Yaklaşık 2700 TL’ye satılan Xiaomi Mi 9T üç arka kameraya sahip. Bu kameralar normal açılı, geniş açılı ve telefoto çekim yapıyor. Açılır kapanır yapıya sahip ön kamera 20 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun tasarımı, işlemcisi ve ekran kalitesi iyi. 3000 TL altında fiyata telefon arıyorsanız Mi 9T’yi listenizin ilk sırasına ekleyebilirsiniz.

Bu telefonun ekstra özelliklere sahip Mi 9T Pro isminde bir modeli var. Bu modelin ana kamerasında Sony IMX582 sensör yerine Sony IMX586 sensör kullanılıyor. İşlemcisi Snapdragon 855’e yükseliyor fakat fiyatı yaklaşık 1300 TL artıyor. Bu farkı ödemek yerine Xiaomi Mi 9T'yi tercih etmek daha makul bir tercih olacak.

Xiaomi Redmi Note 7

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Xiaomi Redmi Note 7, 1500 TL bütçeye alabileceğiniz en iyi kameralı telefon. Özellikle de modlanmış Google Camera uygulamasını kurduğunuz zaman arka kamera ile hoş fotoğraflar çekebiliyor. Videoda kaydı ve ön kamerayla yapılan çekimleri sıradan bir kaliteye sahip. Telefonun tasarım, işlemci ve ekran kalitesi özellikleri de fiyatına göre yeterli seviyede.