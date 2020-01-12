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    Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu

    iPhone 11 Pro'ya benzer kamera dizilimiyle dikkat çeken 4 arka kameralı Samsung Galaxy A51, Türkiye'de ön satışa sunuldu. Samsung Galaxy A51 fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    1 hf.
    16,5b
    1
    43
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu
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    Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı orta seviye akıllı telefonu Samsung Galaxy A51, Türkiye’de satışa sunuldu. Samsung Galaxy A51’in fiyatı 2999 TL olarak belirlendi.

    Galaxy A51 özellikleri

    Samsung Galaxy A51, dört arka kamerası ile dikkat çekiyor. Nokta çentikli bir ekran ve iPhone 11’in kamera dizilimine benzer bir arka tasarım ile geliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera"

    Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan telefonun 4 GB ve 6 GB RAM'li versiyonları var. Depolama alanı olarak 64 GB ve 128 GB şeklinde iki seçeneği bulunuyor. Hafızayı microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

    Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy A51’in birinci arka kamerası 48 MP çözünürlüğe ve 80 derecelik açıya sahip. İkinci kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve 123 derece ultra geniş açılı çekim yapabiliyor. Üçüncü kamera 5 MP çözünürlüğünde, makro çekimlerde (40mm) kullanılıyor. Dördüncü kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve portre çekimlerde derinlik tespitine yardımcı sensör olarak görev yapıyor. Arka kamerada 4K 60 FPS desteği yok, 4K 30 FPS kayıt gerçekleştirebiliyor. Galaxy A51’in ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor.

    Galaxy A51, 6.5 inç SUPER AMOLED ekran ve ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisine sahip. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. 4000 mAh büyüklüğünde batarya ve 15W hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Samsung Galaxy A51, Türk Telekom ve n11’de 2999 TL’ye ön satışa sunuldu. Genel satışların 17 Ocak’ta başlaması bekleniyor.



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    rochendol 1 hf. en beğenilen alprkrkmz
    Bizim firmalar böyle akılsız işte. Hizmet satması gereken adam faizden para kazanmaya çalışıyor. Bankacı mısın telekom şirketi mi? Satacaksın telefonu maliyetine, adama iletişim paketi satacaksın. Zaten fahiş karlarla çalışıyorsun telekom paketlerinde.

    Apple bile uyandı işe. Ucuz iPhone çıkarıp duruyor. Neden? Neredeyse Apple Music ve AppStore kısmında iPhone kadar kar edecek adamlar. Ucuz telefon satıp bu hizmetlerden para kazanmak istiyorlar.

    Bizim ülke bir arpa ileri gidemez. Eşek kadar büyük şirketlerin şu ufak şeylere kafası basmıyor ya inanamıyorum.
    Bizim firmalar böyle akılsız işte. Hizmet satması gereken adam faizden para kazanmaya çalışıyor. Bankacı mısın telekom şirketi mi? Satacaksın telefonu maliyeti...
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    Yanıtla +43
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    alprkrkmz 1 hf.
    Telekom 12 aya bölmüş. 2999tl olmuş sana 3744tl. 745 tl koymuslar ustune. Bankadan kredi ceksem 12 ay bu kadar olmaz. Neyin kafasini yasiyorlar anlamak guc. Aksine kendine baglamak icin daha ucuz verecegine daha pahali veriyorlar.
    Telekom 12 aya bölmüş. 2999tl olmuş sana 3744tl. 745 tl koymuslar ustune. Bankadan kredi ceksem 12 ay bu kadar olmaz. Neyin kafasini yasiyorlar anlamak guc. Aks...
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    2 Yanıt Yanıtla +37
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    celik44 1 hf.
    Haftaya 2800 bir aya 2500 olur.
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    Matherson 2 gün
    Google sorunu çözülmüş mu telefon alabiliyormuyuz
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    civcivx 5 gün
    Daha şimdiden 2500'lere bulunabiliyorsa, en geç 2 ay içinde 2000 sınırına düşecektir. Hiçbir Samsung cihazını çıktığı gibi almayın, 1-2 ay bekleyin.
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    Hakimutata Insane 6 gün
    Bedava verıyorlarmı yoksa almam cinnnah
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    beter.böcek 6 gün
    Telefonu araştırıyorum halâ ama F 2.0 değeri ile geliyor , e A50 1.7 , şimdi eski kullandığım S7 Edge gözüyle bakacak olursak A50'nin düşük ışık performansı eski olmasına rağmen daha iyi olacak. Her yerde de yok bunun teşhiri , sar değerine de fena takığım son 2 senedir. 6S plus var uzun süre konuşunca bi garip oluyor kulağım 😃
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    scanh 6 gün
    Dün teknoloji marketleri dolaşırken inceleme fırsatım oldu. Çok şık, premium his uyandıran bir cihaz yapmış Samsung. Telefon ne büyük, ne küçük tam kararında. Elde tutuş hissi güzel, ince bir telefon. Teknoloji marketler 3.050 TL fiyat etiketi koymuş ama alışveriş sitelerinde 2.500 TL civarlarına bulunabiliyor. Samsung standına bakan görevli A71 modelinin de şubat sonunda geleceğini söyledi. Ama ben daha erken gelir diye düşünüyorum.
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    gael 6 gün
    cihaz nasıl bir anda 2500 lere kadar düştü

    alıp kullanan var mı bu teli
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    2eu5 6 gün
    Bu cihazın fiyatının bu kadar hızlı düşmesi konusunda ne diyorsunuz? Satış sitelerinde hiç yorum yok. Hepsini geçtim, donanımhaber'de bile ayrı bir konusu olmadı cihazın veya indirim haberinin. Şu anda neredeyse 2500 liraya garantili olarak alınabiliyor.
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    Matherson 5 gün 2eu5
    Evet yorum yok ama almayı düşünüyorum
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    Matherson 6 gün
    Samsung sitesinde cift hatli yaziyor 3050 hepsi burada 2700 tek hatlı yazıyor neden acaba bilen varmı yanlış mi yazılmış
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    2eu5 6 gün Matherson
    Yazım hatasıdır. Çift hatlı olması lazım hepsi. Oradaki bilgiyi bir yerden fetch ediyordur sistem. Kontrol etmeden yayınlamışlardır.
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    cnnht 1 hf.
    Telekomda inceledim az önce tasarımı gerçekten çok güzel.Ön kamerası mp yüksek olmasına rağmen a50den kötü hayal kırıklığına uğradım.
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    chengineer 1 hf. cnnht
    Play store var mıydı?
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    2eu5 1 hf.
    Telefonu biraz inceleme fırsatım oldu. Aslında beğendim de denebilir. Şöyle ki, Mediamarkt'da denemiştim. Cihazın yanına Note 8 Pro da koymuşlar. Fırsatı yakalamışken her ikisi ile de aynı açıdan fotolar çekerek deneme yaptım. Note 8 Pro'nun ana kamerası ve ön kamerası biraz daha iyi gibi geldi bana. Tabi Samsung'un ekranı Amoled, diğeri IPS. Kalite farkı bundan da kaynaklanıyor olabilir. Fotoları PC üzerinde karşılaştırma gibi bir şansım olmadı.

    Bunun yanında, cihaz genel anlamda elde şık duruyor. Tutuş hissi güzel. Menüleri, geçişler ve ekranı da güzel duruyor. 3000 lira eder mi bilmiyorum ama 2500 lira olduğunda alacağız sanırım. O zamana kadar A71 çıkarsa, ona da bir bakmak lazım tabi.

    Bu arada cihazın makro kamerası ile de birkaç deneme yaptım, adam akıllı bir foto çekemedim. Sanırım sağlam ışık altında olmak gerekiyor. Mağaza ışığı az geldi, fotolar bulanık çıktı hafiften.
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    16486 kez okundu.
    37 yorum yazıldı.

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