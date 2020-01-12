Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı orta seviye akıllı telefonu Samsung Galaxy A51, Türkiye’de satışa sunuldu. Samsung Galaxy A51’in fiyatı 2999 TL olarak belirlendi.

Galaxy A51 özellikleri

Samsung Galaxy A51, dört arka kamerası ile dikkat çekiyor. Nokta çentikli bir ekran ve iPhone 11’in kamera dizilimine benzer bir arka tasarım ile geliyor.

İlginizi Çekebilir

Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera"

Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan telefonun 4 GB ve 6 GB RAM'li versiyonları var. Depolama alanı olarak 64 GB ve 128 GB şeklinde iki seçeneği bulunuyor. Hafızayı microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Galaxy A51’in birinci arka kamerası 48 MP çözünürlüğe ve 80 derecelik açıya sahip. İkinci kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve 123 derece ultra geniş açılı çekim yapabiliyor. Üçüncü kamera 5 MP çözünürlüğünde, makro çekimlerde (40mm) kullanılıyor. Dördüncü kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve portre çekimlerde derinlik tespitine yardımcı sensör olarak görev yapıyor. Arka kamerada 4K 60 FPS desteği yok, 4K 30 FPS kayıt gerçekleştirebiliyor. Galaxy A51’in ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor.

Galaxy A51, 6.5 inç SUPER AMOLED ekran ve ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisine sahip. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. 4000 mAh büyüklüğünde batarya ve 15W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A51, Türk Telekom ve n11’de 2999 TL’ye ön satışa sunuldu. Genel satışların 17 Ocak’ta başlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.