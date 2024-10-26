- Dragon Age: The Veilguard çıkış fragmanı paylaşıldı
- Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
- Minimum (1080p/30 fps Düşük)
- Önerilen (1440p/30 fps veya 1080p/60 fps, Yüksek)
- Ultra (2160p/60 fps, Ultra)
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Dragon Age: The Veilguard çıkış fragmanı paylaşıldı
Dragon Age: The Veilguard, serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera ile geliyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.
Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor olacak. Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Yayınlanan fragmanda ise, oyuncuların karşılaşmayı bekleyebilecekleri düşmanlardan bazılarını görüyoruz.
Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. İşte çıkış fragmanı
Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
Minimum (1080p/30 fps Düşük)
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X
- Ekran Kartı: 4GB
- Depolama: 100 GB, SSD önerilir
Önerilen (1440p/30 fps veya 1080p/60 fps, Yüksek)
- İşlemci: Intel Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT
- Ekran Kartı: 8GB
- Depolama: 100 GB, SSD gerekli
Ultra (2160p/60 fps, Ultra)
- İşlemci: Intel Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX
- Ekran Kartı: 12GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu