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Tam Boyutta Gör BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard için çıkış fragmanı paylaşıldı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle duyurulan RPG oyunu, 31 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye geliyor.

Dragon Age: The Veilguard çıkış fragmanı paylaşıldı

Dragon Age: The Veilguard, serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera ile geliyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.

Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor olacak. Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Yayınlanan fragmanda ise, oyuncuların karşılaşmayı bekleyebilecekleri düşmanlardan bazılarını görüyoruz.

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Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. İşte çıkış fragmanı

Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

Minimum (1080p/30 fps Düşük)

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X

Ekran Kartı: 4GB

Depolama: 100 GB, SSD önerilir

Önerilen (1440p/30 fps veya 1080p/60 fps, Yüksek)

İşlemci: Intel Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT

Ekran Kartı: 8GB

Depolama: 100 GB, SSD gerekli

Ultra (2160p/60 fps, Ultra)

İşlemci: Intel Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX

Ekran Kartı: 12GB

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Dragon Age: The Veilguard çıkış fragmanı paylaşıldı