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Tam Boyutta Gör BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle duyurulan RPG oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak.

Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan gereksinimlere göre Dragon Age: The Veilguard için kullanıcıların minimum 16GB RAM, Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci ve GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, yine 16GB RAM, Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT ekran kartı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör 4K Ultra ayarlarda ise, kullanıcıların Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X işlemci ve RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartına ihiyacı olacağını belirtelim.

Kaçıranlar için Dragon Age: The Veilguard, serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera ile geliyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.

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Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor olacak. Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

Minimum (1080p/30 fps Düşük)

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X

Ekran Kartı: 4GB

Depolama: 100 GB, SSD önerilir

Önerilen (1440p/30 fps veya 1080p/60 fps, Yüksek)

İşlemci: Intel Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT

Ekran Kartı: 8GB

Depolama: 100 GB, SSD gerekli

Ultra (2160p/60 fps, Ultra)

İşlemci: Intel Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX

Ekran Kartı: 12GB

Depolama: 100 GB, SSD gerekli

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Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı