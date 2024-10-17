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    Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı

    BioWare tarafından geliştirilen Dragon Age: The Veilguard oyunu için PC sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte Dragon Age: The Veilguard çıkış tarihi ve daha fazlası...
    Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle duyurulan RPG oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak.

    Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan gereksinimlere göre Dragon Age: The Veilguard için kullanıcıların minimum 16GB RAM, Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci ve GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, yine 16GB RAM, Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT ekran kartı yer alıyor. 

    Dragon Age: The Veilguard PC gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    4K Ultra ayarlarda ise, kullanıcıların Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X işlemci ve RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartına ihiyacı olacağını belirtelim.

    Kaçıranlar için Dragon Age: The Veilguard, serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera ile geliyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.

    Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor olacak. Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. 

    Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

    Minimum (1080p/30 fps Düşük)

    • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X
    • Ekran Kartı: 4GB
    • Depolama: 100 GB, SSD önerilir

    Önerilen (1440p/30 fps veya 1080p/60 fps, Yüksek)

    • İşlemci: Intel Core i9 9900K veya AMD Ryzen 7 3700X
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700XT
    • Ekran Kartı: 8GB
    • Depolama: 100 GB, SSD gerekli

    Ultra (2160p/60 fps, Ultra)

    • İşlemci: Intel Core i9 12900K veya AMD Ryzen 9 7950X
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX
    • Ekran Kartı: 12GB
    • Depolama: 100 GB, SSD gerekli
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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