- Dragon Age: The Veilguard için yeni fragman yayınlandı
- Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
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Dragon Age: The Veilguard için yeni fragman yayınlandı
Kaçıranlar için Dragon Age: The Veilguard, oyunculara serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera sunuyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.
[instagram=https://youtu.be/AtCtF8Z4JU8?si=vhAydIJtj9dC2x-i]
Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor: Savaşçı, Büyücü ve Hırsız. Paylaşılan yeni fragmanda ise, Mage yani büyücü sınıfınına odaklanıldığını görüyoruz. Ana karakterimiz Thedas'a lanetlenmiş tanrıların saldığı bir ejderhaya karşı yoldaşları Taash ve Lucanis ile birlikte savaşıyor.
Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.
Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4690
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-8700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu