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Tam Boyutta Gör BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard için yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. İlk olarak 2022 yılında Dragon Age : Dreadwolf ismiyle duyurulan RPG oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak. İşte oyunun yeni fragmanı ve oyunla ilgili bilinen detaylar…

Dragon Age: The Veilguard için yeni fragman yayınlandı

Kaçıranlar için Dragon Age: The Veilguard, oyunculara serinin tanıdık zengin hikaye anlatımı ve fantastik dünyasında yeni bir macera sunuyor. Oyuncular, Thedas’ın karanlık döneminde ayağa kalkmak ve yozlaşmış Elf tanrılarına karşı savaşmak zorunda kalan başkahraman Rook rolünü üstlenecekler. Rook, bu zorlu yolculukta yedi önemli yardımcıyı yanına alacak.

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Önceki oyunlarda olduğu gibi, Veilguard oyuncuların üç karakter sınıfı arasında seçim yapmasına izin veriyor: Savaşçı, Büyücü ve Hırsız. Paylaşılan yeni fragmanda ise, Mage yani büyücü sınıfınına odaklanıldığını görüyoruz. Ana karakterimiz Thedas'a lanetlenmiş tanrıların saldığı bir ejderhaya karşı yoldaşları Taash ve Lucanis ile birlikte savaşıyor.

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Ayrıca taktiksel seçeneklerin yanı sıra, grubumuzun kendisi doğru zamanda savunması gerekiyor. Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: Veilguard'ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için 31 Ekim tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Dragon Age: The Veilguard PC sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X

NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 290X Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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Dragon Age: The Veilguard için yeni fragman yayınlandı