PS Plus abonelerine Ekim ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ekim 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Eylül ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

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Ekim ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olacak. Bu üç oyunun 1 Ekim Salı gününden 5 Kasım'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Ekim'e kadar kadar Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II'yi oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

WWE 2K24 | PS4, PS5

Dead Space | PS5

Doki Doki Literature Club Plus! | PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu: 5.700 TL değerinde!