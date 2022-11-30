Düğmeye basıldı: Askıya alınan 60 bin Twitter hesabı geri dönüyor

Askıya alınan Twitter hesapları ortalığı karıştırabilir
62 bin adet Twitter profilinin affedilmesine karar veren ünlü iş insanının başlattığı bu süreç Büyük Patlama olarak nitelendiriliyor. 5 milyondan fazla takipçisi olan 1 kişi ve bir 1 milyondan fazla takipçisi olan 75 kişi dâhil olmak üzere 10 binden fazla takipçisi olan binlerce kişi hesabına kavuşacağını öğrendiği için son derece mutlu.
Daha önce parodi olduğu belirtilmeyen sahte hesaplara yönelik yaptığı uzaklaştırma operasyonuyla gündeme gelen Musk'ın Twitter Blue projesini bir türlü rayına oturtamaması işleri çığrından çıkardı.
Musk, Twitter Blue'yu kötüye kullananların kimliğini tespit etmek ve bu kişilerin eylemlerini önlemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmaya başladığını duyurmuştu.
Güney Afrika asıllı iş insanının finansal anlamda güçlü olan kuruluşlar veya hükûmetler tarafından finanse edilen büyük ölçekli ve eş güdümlü dezenformasyon operasyonlarına yönelik neler yapabileceği önemli bir merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam