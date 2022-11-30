Tam Boyutta Gör Twitter çok yakında bu platformun kurallarına aykırı bir şekilde hareket eden kişilerin profili ile dolup taşacak. 1 hafta önce yayımlanan genel af anketine katılanların yüzde 72.4'ü uzaklaştırma yasağının kaldırılmasını istemişti. Elon Musk çoğunluğun isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Elon Musk genel af ilan edecek 5 gün önce eklendi

Askıya alınan Twitter hesapları ortalığı karıştırabilir

62 bin adet Twitter profilinin affedilmesine karar veren ünlü iş insanının başlattığı bu süreç Büyük Patlama olarak nitelendiriliyor. 5 milyondan fazla takipçisi olan 1 kişi ve bir 1 milyondan fazla takipçisi olan 75 kişi dâhil olmak üzere 10 binden fazla takipçisi olan binlerce kişi hesabına kavuşacağını öğrendiği için son derece mutlu.

Daha önce parodi olduğu belirtilmeyen sahte hesaplara yönelik yaptığı uzaklaştırma operasyonuyla gündeme gelen Musk'ın Twitter Blue projesini bir türlü rayına oturtamaması işleri çığrından çıkardı.

Tam Boyutta Gör Musk'ın Twitter Blue'yu kötüye kullanmaya çalışan kötü niyetli profilleri bulmak ve onları buradan uzaklaştırmak için kredi kartı ve cep telefonu numarasının kullanılmasına yönelik olumlu tavrını devam ettirdiği öğrenildi.

Musk, Twitter Blue'yu kötüye kullananların kimliğini tespit etmek ve bu kişilerin eylemlerini önlemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmaya başladığını duyurmuştu.

Güney Afrika asıllı iş insanının finansal anlamda güçlü olan kuruluşlar veya hükûmetler tarafından finanse edilen büyük ölçekli ve eş güdümlü dezenformasyon operasyonlarına yönelik neler yapabileceği önemli bir merak konusu.

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Düğmeye basıldı: Askıya alınan 60 bin Twitter hesabı geri dönüyor