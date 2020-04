Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fotoğraflar yayınlandı. Vanity Fair tarafından bugün paylaşılan görüntülerde, çöl gezegeni Arrakis'i ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca Jason Mamoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin gibi filmin zengin oyuncu kadrosundan önemli isimler de görülüyor.

Yayınlanan yeni fotoğraflar genel anlamıyla Arrakis'ten alınmış. Dün paylaşılan ilk kare bildiğiniz gibi Caladan gezegenindendi. Yeni görsellerde, stillsuit isimli, Arrakisli insanları zorlu çöl şartlarına karşı koruyan giysiler dikkat çekiyor. Denis Villeneuve ve ekibi, Arrakis gezegenini beyaz perdeye çok iyi bir şekilde aktaracak gibi. Sosyal medyada da serinin hayranları genel anlamıyla olumlu yorumlar yapmış.

İlk kitap, iki film şeklinde uyarlanıyor

Vanity Fair'da yer alan açıklamalara göre bu yıl vizyona girecek olan film, ilk Dune kitabının yarısını beyaz perdeye uyarlayacak. Burada It ve It: Chapter Two filmlerine benzer bir strateji izlenmiş. Konuyla ilgili konuşan yönetmen Denis Villeneuve,"Kitabın uyarlamasını tek bir film halinde yapacak olsaydım bu anlaşmaya evet demezdim. Dune'un dünyası müthiş kompleks. Bu dünya, gücünü detaylardan alıyor." şeklinde konuştu.

Denis Villeneuve, kitaptaki karakterleri beyaz perdeye aktarırken bazı küçük değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Örneğin Stellan Skarsgard tarafından canlandırılan Baron'un, kitaplarda 'karikatüre kaçan' karakterine biraz daha gerçekçi bir boyut kazandırılmış. Diğer taraftan Paul Etreides'in annesi Lady Jessica'nın ise filmde kitaplara göre daha fazla role sahip olacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan serinin ünlü ekoloji uzmanı Dr. Liet Kynes'in ise cinsiyeti değiştirilmiş. Kitaplarda beyaz bir erkek olarak betimlenen Dr. Kynes'i, filmde siyahi bir kadın olarak izleyeceğiz.

Kynes'i canlandıran oyuncu Sharon Duncan-Brewster, konuyla ilgili,"Denis bana, oyuncu kadrosunda yeterince kadın olmadığını söylemişti. Kitaplara baktığımızda Kynes'i, insanlar arasında barışı sağlayan, barışı devam ettiren birisi olarak görüyoruz. Kadınlar bu konuda çok iyidir, dolayısıyla Kynes neden bir kadın olamasın? Veya Kynes neden bir kadın olmamalı?" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar üzerinde çalıştığım en zor şey"

Denis Villeneuve, Dune uyarlamasının kendisi için öneminden bahsettiği konuşmasında,"Politika, din, ekoloji, maneviyat gibi konuları ele alan bir kitap. Bence bu nedenle bir film uyarlamasını çekmek çok zor. Dürüst olmam gerekirse, bu film kesinlikle açık ara bugüne kadar üzerinde çalıştığım en zor şey." ifadelerini kullandı.

Dune uyarlamasının oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet (Paul Atreides) Jason Momoa (Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (Laddy Jessica), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu 'Beast' Rabban), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dune filminin gösterim tarihi 18 Aralık 2020 olarak ayarlanmıştı; ancak koronavirüs nedeniyle bu filmin de elbette ertelenme ihtimali bulunuyor.

