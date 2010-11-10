Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya çapında 7 milyon civarında Samsung Galaxy S satıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,5b
1
59
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yalnızca ana vatanında 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000, 33. günde 500.000 ve 55. günde 800.000 tane satarak Samsung'un en başarılı lansmanları arasına giren Galaxy S'nin dünya çapında 7 milyonluk satış seviyesine ulaştığı duyuruldu. Satışların 3 milyondan fazlasını Amerika, 2 milyona yakınını da Güney Kore oluşturuyor. Samsung'un önemli isimleri daha önce 10 milyon civarında Galaxy S satışı beklediklerini ifade etmişlerdi ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre firma hedefine emin adımlarla yaklaşıyor. Ülkemizde de satılan Samsung Galaxy S'nin teknik özellikleri şu şekilde;

- GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği
- 1 GHz ARM Cortex A8 işlemci
- 512 MB RAM
- 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel Super AMOLED kapasitif ekran
- Android OS
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme ve mesafe sensörleri
- 3.5 mm kulaklık girişi
- microSD kart girişi
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11n
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF
- 720p video kaydı
- GPS / aGPS
- 1500 mAh batarya


http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A80AS20101109 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
S.a. arkadaslar ben samsung galaxy s gt 19000 kullanıyorum cokta memnunum telefondan sadece blutothtan vıdeo gonderemedım bırazda yenıyım telefona ondan bana yardımkcı olabılecek bırı varmı sımdıden tsk ederım dikmenli_emre@hotmail.fr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapya 9 yıl
root konusunda google'da universal androot diye aratin, eskiden kaldi o bin taklayla root yapmak, iki saniyede root oluyor android telefonlar...

ayrica android markette video call destekleyen tando fring gibi uygulamalar zaten mevcut, biraz arastirarak yazalim lutfen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ten_don 9 yıl
Sabah akşam galaxs-s almak için araştırıp captivate modelinde karar kılıp sonunda iphone-4 alıp hatamdan döndüm, kullanınca eski hırçın tavrımdan da eser kalmadı iphone'a karşı(;
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 9 yıl
catastrop sen ne yapmaya çalışıyorsun "terbiye" gb anladığı konuda ahkam kesmiş birilerini teselli etmekte baya büyük bir işmi yaptığını sanıyorsun ayıp ayıp...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 9 yıl

mbsahan

catastrop sen ne yapmaya çalışıyorsun "terbiye" gb anladığı konuda ahkam kesmiş birilerini teselli etmekte baya büyük bir işmi yaptığını sanıyorsun ayıp ayıp...


Esas size ayıp, ben ortalık sakinleşsin diye uğraşıyorum, hala ateşe körükle gidiyorsunuz.
Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Tek istediğim bu başlığın biraz daha düzgün bir biçimde işleyip,
esas açtığı amaç için kullanılmasını istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 9 yıl
terbiyesiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 9 yıl
kadir de getttt..... :) terbiye işine döktüysen işi çamurlaşmaya başlamışsın demektir, bu seviyede muhatab olmayacam senle. Kolay gelsin sana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_KadirşinaS_ 9 yıl

mbsahan

kadir de getttt..... :) terbiye işine döktüysen işi çamurlaşmaya başlamışsın demektir, bu seviyede muhatab olmayacam senle. Kolay gelsin sana...


Ne oldu güzel insan? Yaptığını açıkça yazınca rahatsız oldun sanırım. Ama böyle olması olgun biri olduğunu gösterir.


Yalnız terbiye konusunu tekrar hatırlatma ihtiyacı hissedecekmişim gibi geliyor.[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 9 yıl
iphonecular hala burdaysa demekki neymiş "SAMSUNG GALAXY S IPHONECULARIN MORALANİ BAYA BİR BOZMUŞ"
Bu iphone tarikatını hiç anlamıyorum yarı fiyatına satılan galaxy s in varlığından bile mutsuz olabiliyorlar :))))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonarT 9 yıl
Bir şey söyleyeceğim ve sonuna kadar arkasındayım;

Iphone 4, Galaxy S'in yanında hesap makinasıdır!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 9 yıl
Iki telefonuda alıp kullanan biri olarak iphonunda da samsungunda artıları ve eksileri var...malzeme kalitesi ve uygulama fazlalıgı olarak iphone...ekran boyutu ve hafiflik samsung...farkları sadece bunlar...:D
Arada turkcell olmasa Samsung daha önde diyebilirdim...turkcell in dışındaki romlar cihazı garanti dışı kılıyor...turkcellin romu da bi işe yaramıyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazanyeah 9 yıl
Iphone'un Oyunları Mı 1GB?? xD 1 Tane Örnek Göster Bana 1 GB'lık Oyununu Önünde Saygıyla Eğileceğim.. Ayrıca Hergün Iphone Satan Biri Olarak Sana Şunu Söyleyeyim Önceki Kameranı Sadece Fotoğraş Çekimi ve FaceTime Denen Gereksiz Program ile IP4 den IP4 e Arama Yapmak İçin Kullanabileceksin.. SADECE WiFi Üzerinden 3G Desteği Yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 9 yıl
kadir sen telefonuna binip mars'amı gidiyorsun geç Allahını seversen hiç alakasız konular rom root muş hiçbir bilgin yok bu konuda ne işe yaradıklarını bir bilsen böyle konuşmazsın. JB olmadan iphone kullanılır bir cihaz sankide roottu romdu atıp tutmuşsun. root olmanın artılarını linux işletim sistemi kurmuş olsaydın pc ne demek oldugunu anlardın ;) ayrıca "markete erişimi açmak için rootlamaktan başka bir meşguliyet..." demişsin ne alakası var root olmakla marketin :))))

ios un yapıpta androidin yapamadığı birşey söyle bana :))))) ama androidin yaptıgı ama ios un yapamadığı çok şey sayabilirim ve bunu ikimizde biliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wardak 9 yıl
android kullanmış ve yakın arkadaşlarım sayesinde ios unda içine girmiş biri olarak ios la yapıp android le yapamayacağında pek çok şey var arkadaşım. gyroscope uygulamaları, sürekli telefonuna güncel yazılım desteğinin olması, uygulamaların çok daha kaliteli olması, android de altta çalışan programları kontrol etmezsen inanılmaz hantallaşabilmesi (ios da asla yaşanmıyor), kullanımı ve arayüzü çok daha güzel (bu benim kişisel görüşüm), android de yeni bir versiyon çıktığında kullandığınız marka telefonunuz için güncelleme yayınlamazsa sağdan soldan bulunma beta rom lar ve root işlem yapma ve bu yüzden garanti dışı kalma(tabi eski sistemi kullanmayada devam edebilirsiniz), iphone unuz ile parrot ar.drone uzaktan kumandalı kameralı hava aracınızı kontrol edebilirsiniz...androidle yapıp ios la yapamayacağım şeyleri düşününce aklıma birşey gelmiyor. daha fazla ücretsiz uygulama diyecem ama ios unda jailbreak imkanı var. herkes flash diyecek ama iphone da skyfire sayesinde artık bunu yapıyor. usb bellek olarak kullanma diyecek ama bunun içinde çok fazla uygulama mevcut... neyse demek istediğim iphone 4 ile galaxy s i kıyaslayabilirsiniz ama android ile ios u kıyaslamayın arkadaşlar. android evet hızlı gelişen bir sistemde olsa ios a gerçek bir rakip olabilmesi için daha çok yolu var. her 6 ayda bir seneye ios un kalitesini yakalar sözlerini duyuyoruz ama olmuyor... ayrıca bazı arkadaşlar diyor ya hani iphone u masaya koyup gösteriş için alıyorlar diye. kusura bakmayın ama galaxy s in tasarımı iphone 3g/3gs ye ne kadar benzediğinin farkında değilmisiniz. galaxy s de ozaman tamamen bir özentilik yapıyor mu diyeceğiz... bu başlıkta konu dışına çıkmaya gerek yok galaxy s iphone 4 tartısması çokça yapıldı/yapılıyor bu forumda. galaxy s 7 milyon satmıştır bu başarımıdır... belki. ama subatta galaxy pro geldiğinde galaxy s sahiplerinin büyük bir kısmı cihazlarının "eski model" konumuna düşmesine üzülecek mi? buuda şubatta görürüz hep birlikte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21478 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung galaxy s ve satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -2- 9 yıl 1e1: Thermaltake Level 10 PC Kasası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim