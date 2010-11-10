Dünya çapında 7 milyon civarında Samsung Galaxy S satıldı

Yalnızca ana vatanında 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000, 33. günde 500.000 ve 55. günde 800.000 tane satarak Samsung'un en başarılı lansmanları arasına giren Galaxy S'nin dünya çapında 7 milyonluk satış seviyesine ulaştığı duyuruldu. Satışların 3 milyondan fazlasını Amerika, 2 milyona yakınını da Güney Kore oluşturuyor. Samsung'un önemli isimleri daha önce 10 milyon civarında Galaxy S satışı beklediklerini ifade etmişlerdi ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre firma hedefine emin adımlarla yaklaşıyor. Ülkemizde de satılan Samsung Galaxy S'nin teknik özellikleri şu şekilde;
- GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği
- 1 GHz ARM Cortex A8 işlemci
- 512 MB RAM
- 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel Super AMOLED kapasitif ekran
- Android OS
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme ve mesafe sensörleri
- 3.5 mm kulaklık girişi
- microSD kart girişi
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11n
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF
- 720p video kaydı
- GPS / aGPS
- 1500 mAh batarya
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A80AS20101109 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrica android markette video call destekleyen tando fring gibi uygulamalar zaten mevcut, biraz arastirarak yazalim lutfen...
Esas size ayıp, ben ortalık sakinleşsin diye uğraşıyorum, hala ateşe körükle gidiyorsunuz.
Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Tek istediğim bu başlığın biraz daha düzgün bir biçimde işleyip,
esas açtığı amaç için kullanılmasını istiyorum.
Ne oldu güzel insan? Yaptığını açıkça yazınca rahatsız oldun sanırım. Ama böyle olması olgun biri olduğunu gösterir.
Yalnız terbiye konusunu tekrar hatırlatma ihtiyacı hissedecekmişim gibi geliyor.[>:]
Bu iphone tarikatını hiç anlamıyorum yarı fiyatına satılan galaxy s in varlığından bile mutsuz olabiliyorlar :))))))
Iphone 4, Galaxy S'in yanında hesap makinasıdır!
Arada turkcell olmasa Samsung daha önde diyebilirdim...turkcell in dışındaki romlar cihazı garanti dışı kılıyor...turkcellin romu da bi işe yaramıyor....
ios un yapıpta androidin yapamadığı birşey söyle bana :))))) ama androidin yaptıgı ama ios un yapamadığı çok şey sayabilirim ve bunu ikimizde biliyoruz.