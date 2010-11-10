Dünya çapında 7 milyon civarında Samsung Galaxy S satıldı

Yalnızca ana vatanında 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000, 33. günde 500.000 ve 55. günde 800.000 tane satarak Samsung'un en başarılı lansmanları arasına giren Galaxy S'nin dünya çapında 7 milyonluk satış seviyesine ulaştığı duyuruldu. Satışların 3 milyondan fazlasını Amerika, 2 milyona yakınını da Güney Kore oluşturuyor. Samsung'un önemli isimleri daha önce 10 milyon civarında Galaxy S satışı beklediklerini ifade etmişlerdi ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre firma hedefine emin adımlarla yaklaşıyor. Ülkemizde de satılan Samsung Galaxy S'nin teknik özellikleri şu şekilde;



- GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği

- 1 GHz ARM Cortex A8 işlemci

- 512 MB RAM

- 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel Super AMOLED kapasitif ekran

- Android OS

- TouchWIZ 3.0 arayüzü

- İvme ve mesafe sensörleri

- 3.5 mm kulaklık girişi

- microSD kart girişi

- Bluetooth 3.0

- Wi-Fi 802.11n

- microUSB portu

- 5 megapiksel kamera, AF

- 720p video kaydı

- GPS / aGPS

- 1500 mAh batarya

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A80AS20101109