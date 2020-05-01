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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü

    Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana tedarik zincirlerinde meydana gelen sıkıntılar, şimdi tüketici tarafına geçiyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise orta-büyük şirketler olacak.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü
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    Pazar araştırmaları yapan üç büyük kuruluşun verilerine göre, Apple’ın dün yayınladığı ekonomik veriler de hesaba katıldığında, koronavirüsün etkisi ufak ufak kendisini göstermeye başladı.

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    Apple’ın açıkladığına göre iPhone gelirleri, yüzde 6,7 oranında düştü. Bu düşüş, araştırma kuruluşlarına göre, diğer firmalarla kıyaslandığında daha az. IDC, Counterpoint ve Omdia’nın yeni raporları, TrendForce raporuyla uyuşuyor ve en iyimseri yüzde 10, en kötümseri ise yüzde 16,8’lik bir düşüş öngörüyor.

    Çin’de patlak veren salgınla birlikte tedarik zincirinin sekteye uğraması, dünya çapında sıkıntılara sebep olmuştu. Büyük firmalar, ürünlerini kullanıcıların taleplerine yetiştiremez hâle gelmişti. Şimdi ise tedarik zincirini kendisini toplamış olsa da tüketici tarafında sıkıntı mevcut. Dünyanın hemen hemen her yerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, tüketicilerin yeni ürünlere ulaşmasını engelliyor ve satışlar bu sebeple düşüyor.

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    Apple’ın bu olaylardan en az etkilenen firmalardan bir tanesi olduğu, araştırma kuruluşlarınca açıkça ifade ediliyor. Diğer üreticiler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde sert ekonomik darlıklarla karşı karşıya kalabilir.



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    koyunsayar 2 hf. en beğenilen
    Beter olun
    Yanıtla +10
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    M3BKT 2 hf. yeni yorumcu
    Mesut Çevik bahsetmişti. Telefonlara ihtiyaç yok ki şu an, iki üç sene önceki telefonlar hâlâ canavar gibi, şimdikiler de inanılmaz pahalı
    Yanıtla +8
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Fiyatlar her geçen yıl yükseliyor, satışların düşmesi normal.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    fahrettinsengül 1 hf. yeni yorumcu
    fiyatlar çok yükseldi ondandır
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    DH Misafiri 1 hf.
    Satışlar düşürüyo ama fiyatlar çok satılıyormuşcasına yükseliyor ve bi gram düşmüyor resmen.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    normalde talep azaldığı için ucuzlaması gerekirken malum şahıs ve çokomelli damadı sağolsun bizde hiç bir şey ucuzlamadığı gibi en az %30 zamlandı.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Millet aç aç ne telefonu
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    aoabalkes 2 hf.
    Seneye haziran-temmuz-ağustos gibi almayı düşünüyorum find x2 Pro'yu. Sahibinden gibi sitelerde ikinci elini 5-6k'ya bulabilir miyim?
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    muharremgrgl 2 hf. yeni yorumcu
    her ay yeni telefon mu alalım yükslemesi için ne yapalım
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    ø (Fatih Ç.) 2 hf.
    Sadece bizde değil bütün dünya genelinde telefon pahalılaştı. Avrupalılar önceden 1 asgari maaşla 2 amiral gemisi telefon alabiliyorken şuan 1 telefon alabiliyor. Telefon firmaları dünyayı fena yoluyor.
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    hamza5806 2 hf.
    Telefon fiyatları 2500 dolari gördü



    699 dolara amiral gemisi alma devri coktan bitti



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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Fiyatlar her geçen yıl yükseliyor, satışların düşmesi normal.
    Yanıtla +6
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    ShperioN 2 hf.
    Millet telefona doydu artık bi s gidin başlatmayın işlemcinizden pikselinizden
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    2019 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Apple, samsung ve
    3 etiket daha akıllı telefon koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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