Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü

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Pazar araştırmaları yapan üç büyük kuruluşun verilerine göre, Apple’ın dün yayınladığı ekonomik veriler de hesaba katıldığında, koronavirüsün etkisi ufak ufak kendisini göstermeye başladı.

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Apple’ın açıkladığına göre iPhone gelirleri, yüzde 6,7 oranında düştü. Bu düşüş, araştırma kuruluşlarına göre, diğer firmalarla kıyaslandığında daha az. IDC, Counterpoint ve Omdia’nın yeni raporları, TrendForce raporuyla uyuşuyor ve en iyimseri yüzde 10, en kötümseri ise yüzde 16,8’lik bir düşüş öngörüyor.

Çin’de patlak veren salgınla birlikte tedarik zincirinin sekteye uğraması, dünya çapında sıkıntılara sebep olmuştu. Büyük firmalar, ürünlerini kullanıcıların taleplerine yetiştiremez hâle gelmişti. Şimdi ise tedarik zincirini kendisini toplamış olsa da tüketici tarafında sıkıntı mevcut. Dünyanın hemen hemen her yerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, tüketicilerin yeni ürünlere ulaşmasını engelliyor ve satışlar bu sebeple düşüyor.

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Apple’ın bu olaylardan en az etkilenen firmalardan bir tanesi olduğu, araştırma kuruluşlarınca açıkça ifade ediliyor. Diğer üreticiler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde sert ekonomik darlıklarla karşı karşıya kalabilir.

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