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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek

    Dünya'mız bu hafta, Merkür'e doğru yola çıkacak BepiColombo adlı uzay aracına veda edecek. BepiColombo'nun Merkür'e gitmeden önce Venüs'ün yörüngesine oturacağı belirtiliyor.
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    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek
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    Dünya'mız bu hafta, Merkür etrafındaki görev yapmak amacıyla fırlatılan ve bu amaçla 1.4 milyar kilometre yol katedecek olan BepiColombo adlı uzay acına veda edecek.

    BepiColombo adlı uzay aracı ilk defa European Space Agency (ESA) ve the Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü görev için 2018 yılının Ekim ayında fırlatılmıştı.

    Bepicolombo 10 Nisan'da Merkür'e doğru yola çıkacak

    Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek
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    Merkür'e doğru yola çıkmak için oldukça yüksek miktarlarda hıza gereksinim duyan uzay aracı, fırlatıldığı günden bu yana Dünya yörüngesindeki yerçekimi kuvvetinden yararlanarak hız kazanıyordu.

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    Şimdi ise yeni görevine gitmek amacıyla 10 Nisan'da gezegenimizin yörüngesinden ayrılacak. Yeni uzay aracının vedası çıplak gözle görülemeyecek olsa da teleskopla hatta dürbünle izlenebilecek.Yeni uzay aracının Güney yarımküreden rahatlıkla görülebileceği, Kuzey yarımkürenin ise Güney'e bakan kısımlarından izlenebileceği belirtiliyor.

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    Ayrıca BepiColombo'nun Merkür'e gitmeden önce Venüs'ün yörüngesine oturacağı ve orada da hız kazanma manevraları yapacağı belirtiliyor.

    2026 yılında BepiColombo'nun Merkür'ün yörüngesine oturacağı belirtiliyor.



    http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo/Spot_BepiColombo_during_its_goodbye_flyby Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 13 sa. yeni yorumcu
    millet merküre gitti marsa gitti . Biz evde oturamıyoruz daha
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