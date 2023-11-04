Dünya’nın derinliklerinde başka bir gezegenin enkazı olabilir

Ya da en azından teori böyle; doğal olarak tüm araştırmacılar aynı fikirde değil. Ancak şimdi, Çin Bilimler Akademisi'ndeki bir grup bilim insanı, Theia'nın daha önce düşünülenden daha büyük parçalarının Dünya'nın derinliklerine saplanmış olabileceği teorisini destekleyen yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını iddia ediyor.
Theia’nın izlerin Dünya’nın derinliklerinde olabilir
Ekip, Afrika kıtasının ve Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine gömülmüş olan ve büyük düşük hızlı bölgeler (LLVP'ler) olarak bilinen iki büyük madde bloğunu analiz etti. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makalede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu lekelerin olası kökenini bulmak için karmaşık akışkanlar dinamiği simülasyonları gerçekleştirdiler.
Önceki simülasyonlar Theia'nın sadece izlerinin uzun zaman önce Dünya'nın içinde eridiği sonucuna varmıştı. Ancak yeni çalışma, Mars büyüklüğündeki protoplanetin çok daha fazlasının gezegenimizin içine hapsolduğunu, Dünya'nın toplam kütlesinin kabaca yüzde iki ila üçünü oluşturduğunu gösteriyor.
Cevabı Ay’da olabilir
Neyse ki, bu aynı zamanda bu yeni teoriyi test etmek için nispeten basit bir yolumuz olabileceği anlamına geliyor. Caltech'te jeofizikçi olan başyazar Qian Yuan’a göre eğer Ay, Dünya ile Theia’nın çarpması sonucu oluştuysa Ay mantosuna ait kayalar bu süreci kanıtlayabilir. Eğer Ay manto kayası ile LLVP, aynı kimyasal imzaları paylaşıyorsa, her ikisinin de Theia'dan kaynaklandığı öne sürülebilir.
Öte yandan yeni çalışmaya katılmayan bilim insanları da var. Bazıları Theia'nın sözde parçalarının Dünya'nın mantosuna çoktan karışmış olabileceğini söylerken bazıları ise Dünya'nın mantosunun alt katmanında dönen magmanın LLVP’leri oluşturmuş olabileceğine işaret ediyor.Kaynakça https://futurism.com/massive-chunks-another-planet-earth-theia https://www.nature.com/articles/s41586-023-06589-1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.