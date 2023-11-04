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    Dünya’nın derinliklerinde başka bir gezegenin enkazı olabilir

    Dünya’nın ilk dönemlerinde başka bir gezegen ile çarpıştığı düşünülüyor. Öte yandan bilim insanları ise Dünya’nın derinliklerinde yabancı bir gezegenin enkazı olduğunu söylüyor.
    Dünya’nın derinliklerinde başka bir gezegenin enkazı olabilir Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar uzun zamandır Ay'ın, Theia adı verilen Mars büyüklüğündeki bir protoplanetin yaklaşık 4,5 milyar yıl önce ilkel Dünya'ya çarpması sonucu oluştuğundan şüpheleniyorlar. Kelimenin tam anlamıyla Dünya'yı paramparça eden bu olay, büyük miktarda parça kopararak sonunda gezegenimizin tek uydusunu oluşturdu.

    Ya da en azından teori böyle; doğal olarak tüm araştırmacılar aynı fikirde değil. Ancak şimdi, Çin Bilimler Akademisi'ndeki bir grup bilim insanı, Theia'nın daha önce düşünülenden daha büyük parçalarının Dünya'nın derinliklerine saplanmış olabileceği teorisini destekleyen yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını iddia ediyor.

    Theia’nın izlerin Dünya’nın derinliklerinde olabilir

    Ekip, Afrika kıtasının ve Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine gömülmüş olan ve büyük düşük hızlı bölgeler (LLVP'ler) olarak bilinen iki büyük madde bloğunu analiz etti. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makalede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu lekelerin olası kökenini bulmak için karmaşık akışkanlar dinamiği simülasyonları gerçekleştirdiler.

    Dünya’nın derinliklerinde başka bir gezegenin enkazı olabilir
    Theia benzeri devasa bir cismin Dünya'ya çarpmasını simüle eden ekip, Dünya'nın mantosunun üst yarısının bu süreçte eriyerek, cismin kabaca yüzde onunun nihayetinde Dünya'nın derinliklerine, çekirdeğine yakın bir yere gitmesine izin vereceğini buldu. Bu parçalar daha sonra konveksiyon akımları nedeniyle çalkalanarak büyüyecek ve iki LLVP'nin oluşmasını sağlayacaktı.

    Önceki simülasyonlar Theia'nın sadece izlerinin uzun zaman önce Dünya'nın içinde eridiği sonucuna varmıştı. Ancak yeni çalışma, Mars büyüklüğündeki protoplanetin çok daha fazlasının gezegenimizin içine hapsolduğunu, Dünya'nın toplam kütlesinin kabaca yüzde iki ila üçünü oluşturduğunu gösteriyor.

    Cevabı Ay’da olabilir

    Neyse ki, bu aynı zamanda bu yeni teoriyi test etmek için nispeten basit bir yolumuz olabileceği anlamına geliyor. Caltech'te jeofizikçi olan başyazar Qian Yuan’a göre eğer Ay, Dünya ile Theia’nın çarpması sonucu oluştuysa Ay mantosuna ait kayalar bu süreci kanıtlayabilir. Eğer Ay manto kayası ile LLVP, aynı kimyasal imzaları paylaşıyorsa, her ikisinin de Theia'dan kaynaklandığı öne sürülebilir.

    Öte yandan yeni çalışmaya katılmayan bilim insanları da var. Bazıları Theia'nın sözde parçalarının Dünya'nın mantosuna çoktan karışmış olabileceğini söylerken bazıları ise Dünya'nın mantosunun alt katmanında dönen magmanın LLVP’leri oluşturmuş olabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://futurism.com/massive-chunks-another-planet-earth-theia https://www.nature.com/articles/s41586-023-06589-1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 21 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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