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    Google geçen yıl 15 milyar litre su kullandı

    Google’ın dünya çapındaki veri merkezleri, soğutma için devasa miktarlarda su kullanıyor. Geleceğimiz olan suyun bu denli hoyratça kullanımı haliyle endişe verici. 
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    Google Tam Boyutta Gör
    İnsanoğlu elinin altındaki teknolojilerin sürekli olarak gelişmesini isterken bunun nasıl bir bedel gerektirdiğini ise anlayamıyor. Gelişen teknoloji özellikle su tüketimini sıkıntıya sokabilir.

    Google’ın ilginç su tüketim miktarı

    Google dünyanın en büyük arama motoru ve sunduğu hizmetler için devasa veri merkezlerine ihtiyaç var. Bu denli yoğun çalışan veri merkezlerinin ise bir şekilde soğutulması gerekiyor. Google bunu sıvı soğutma ile yapıyor.

    Nispeten küçük çaplı veri merkezlerinde klima tarzı çözümler yeterli olabilir ancak Google söz konusu olunca daha düşük maliyetli olan suyun devreye girmesi gerekiyor. 2021 yılında firmanın 15 milyar litre su kullandığı ifade ediliyor.

    Sadece ABD’de bu miktarın yüzde 80’i kullanılmış. İstatistikler ise bir gazetenin bölgede Google’ın ne kadar su kullandığına dair talebi ile ortaya çıkmış. Üstelik eyalet yönetimi yaklaşık 1 yıl boyunca bu talebe cevap vermemiş. Gazete işi mahkemeye götürünce bir sonuç elde edebilmiş. Yani bir gizleme durumu söz konusu gibi. Zaten geçen yıl yönetim ile Google arasında su kullanımı için bir anlaşma yapıldığı ve anlaşmanın gizli tutulmasına karar verildiği gündeme gelmişti.

    Bu rakam temiz su kullanımını ifade ediyor. Google veri merkezleri deniz suyu da kullanıyor ancak bu istatistiklerde yer almıyor. Yine de 15 milyar litre korkunç bir rakam ve gelecek yıllardaki muhtemel su sıkıntıları düşünülünce her bir damlanın bile mumla aranacağını söyleyebiliriz.

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