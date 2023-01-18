Tam Boyutta Gör Elektrikli arabalardan sonra artık gözler elektrikli toplu taşıma araçlarına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda önemli bir adım Avustralyalı feribot üreticisi olan Incat Tasmania’dan geliyor. Firma, dünyanın en büyük elektrikli feribotunu hazırladığını duyurdu.

En büyük elektrikli feribot 2025’te denizde

Yüksek hızlı katamaran feribotlarının üreticisi olan Incat Tasmania, bir süre önce yaptığı açıklamada dünyanın en büyük elektrikli feribotunu 2025 yılına kadar hazır konuma getireceklerini duyurdu. INCAT HULL 096 adlı feribot tamamlandığında 130 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde olacak. Toplamda mürettebat dahil 2100 yolcu kapasiteli olan feribot, 226 araçlık da kapasiteye sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Incat, feribotun inşasını tamamladığında ise gemiyi Arjantin merkezli Buquebus'a teslim edecek. Arjantin ve Uruguay arasındaki seferlerde kullanılacak olan gemi, yaklaşık 190 km menzile ve 25 deniz mili sefer hızına sahip olacak.

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Öte yandan Incat esasında bu feribotu LNG yakıtlı yapacaktı ancak Buquebus, firmadan gemiyi elektrikli yapmasını talep etmiş. Incat Group'un kurucusu Robert Clifford, orijinal tasarımı elektrikli tahrik sistemiyle değiştirmenin önemli bir yeniden tasarım gerektirmesine rağmen şirketin hafifliği korumak için 500 tonluk ekipman ve yakıt deposunu yaklaşık 400 tonluk pil ile değiştireceğini söylüyor.

Nakliye endüstrisi emisyon salınımında önemli paya sahip

Nakliye endüstrisi her yıl dünya çapında önemli miktarda karbondioksit salınımı yapıyor. Son verilere göre bu nakliye kaynaklı karbon salınımı dünya çapında yüzde 3’e denk geliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2025'ten itibaren inşa edilen yeni gemiler için CO2 emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı ve 2030 yılına kadar da ortalama genel filo emisyonlarını yüzde 40 düşürmeyi hedefliyor.

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Dünyanın en büyük elektrikli feribotu 2025’te geliyor