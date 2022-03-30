Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini yaptı

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Yangtze River Three Gorges 1, Yangtze Nehri boyunca yaptığı turu tamamladıktan sonra merkezi Hubei eyaletindeki Yichang limanına geri döndü.

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Gemi, elektrikli araçlar için en büyük pil üreticisi Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) tarafından üretilen 7.500 kWh'lik bir pille çalışıyor. Hattın ticari işletmesi önümüzdeki ay başlayacak. Esas olarak turistleri taşımak için kullanılması bekleniyor.

Konforlu bir seyahat sunuyor

100 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan Yangtze River Three Gorges 1 gemisi, aynı anda 1300 yolcu için geçici bir ev-resort olma özelliğine sahip ve şarj olmadan yaklaşık 100 km seyahat edebiliyor.

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Yolculardan birine göre, seyahat süreci, deniz seyahatinin hoş olmayan etkiler olmaksızın "düz bir yüzeyde kayma" olarak hissediliyor. Kaptana göre, geminin ana avantajı bilgisayar kontrollü sistemleri: "Daha önce yalnızca kendi deneyiminize güvenmek zorundaydınız. Şimdi her şey bilgisayarlar tarafından izleniyor."

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