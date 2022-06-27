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    Dünyanın en büyük hibrit gemisi 2024'te hizmete başlayacak

    Brittany Ferries, dünyanın en büyük hibrit gemisi Saint-Malo'nun 2024 yılında Fransa ve İngiltere arasındaki bir rotada seyahat etmeye başlayacağını söyledi.    
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    Dünyanın en büyük hibrit gemisi 2024'te hizmete başlayacak
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    Fransız nakliye şirketi Brittany Ferries, gelecekteki filosu için dünyanın en büyük hibrit gemisi olan Saint-Malo'nun faaliyete geçeceği tarihi duyurdu. Hibrit gemi Fransa'nın St. Malo şehrinden İngiltere Portsmouth'a giden bir rotada görev alacak.  Brittany Ferries, Stena RoRo tarafından Wartsila'nın hibrit teknolojisi kullanılarak toplam 3 adet hibrit gemi inşa edildiğini söyledi.

    Aynı rotada iki hibrit gemi hizmet verecek

    195 metre uzunlundaki hibrit gemi, mevcut çoğu hibrit geminin sahip olduğu bataryanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu söylediği 11.5 MWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

    Geminin motor ve pil tedarikçisi Wartsila'ya göre optimize edilmiş enerji verimliliği ve hibrit güç gibi özellikleri sayesinde Saint-Malo, dizel tahrik ile karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarında %15'e varan bir iyileşme sunabilecek.

    Brittany Ferries, dünyanın en büyük hibrit gemisi Saint-Malo'nun 2024 yılında faaliyete başlayacağını söyledi. Saint-Malo'dan kısa bir süre sonra ikinci hibrit gemi de aynı rotada hizmete girecek. Şirket, sürdürülebilir taşımacılık için ortaklarıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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