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10 MW gücünde dev rüzgar türbinleri 2020'de geliyor

Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden MHI Vestas, 10 MW gücündeki dev türbinlerini 2020 yılında kuracak. Türbinlerin büyüyen sektörde önemli bir yeri olacak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
6,5b
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20
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mitsubishi Heavy'nin Danimarkalı rüzgar sistemleri lideri Vestas ile ortaklaşa kurduğu MHI Vestas, tam 10 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini 2020'ye kadar hazırlamayı planlıyor. Dev türbinler, şirketin hali hazırda kullanmakta olduğu amiral gemisi modeli V164'ün geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

MHI Vestas hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ilk bahar aylarında tam 8.8 MW gücündeki V164 rüzgar türbinlerini İskoçya açıklarına kurmuştu. Bu türbinler şu anda 'dünyanın en güçlüsü' ünvanını elinde bulunduruyor. Şirket ayrıca 9.5 MW gücündeki daha büyük türbinlerin de 2019 yılında Belçika açıklarına kurulacağını Haziran ayında açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek"
Her geçen gün büyümeye devam eden rüzgar enerjisi pazarında rakipleri Siemens ve General Electric'in gerisine düşmek istemeyen MHI Vestas, bu anlamda 9.5 MW'lık türbinleri de yeterli görmüyor. Japon ve Danimarkalı mühendisler 10 MW gücündeki türbinlerle sektörde daha büyük bir paya sahip olmayı planlıyor. Her yıl %16 oranında genişleyen rüzgar enerjisi sektörünün 2030 yılına kadar tam altı kat büyüyeceği tahmin ediliyor.

MHI Vestas'ın 9.5 MW'lık türbinleri şimdiye kadar toplam 260 adetlik sipariş almış. Offshore projelerinde verimliliği artırabilmek adına genelde büyük türbinler tercih ediliyor. 10 MW'lık tek bir türbin, 5 MW'lık iki türbine göre çok daha ucuza inşaa edilebiliyor ve işletilebiliyor.

Rüzgar türbini sektörünün lider üreticilerinden General Electrics de şu anda 12 MW gücünde bir türbin üzerinde çalışıyor. 400 milyon dolarlık bir proje çerçevesinde geliştirilen türbin 2021 yılı itibarıyla hazır olacak.

MHI Vestas'ın 10 MW gücündeki yeni türbinleri ise ilk kez 2020 yılında yine bir Avrupa ülkesinde kurulacak. Devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, yaklaşık 10.000 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Mitsubishi-Heavy-to-introduce-world-s-largest-wind-turbine Yorum Yaz
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Spider_hip 9 ay en beğenilen
Devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, yaklaşık 10.000 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte.
Çok iyiymiş ya.
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DH Misafiri 1 ay
fiyatı ne kadar tahmin edebilecek varmı en azından 2 tane 5 mw almaktan daha avantajlı olacağı kesin
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gun 9 ay
İlerde bizim Yunanistan ile en büyük kavga nedeni olacağını düşündüğüm olay Ege denizini paylaşma olayı.
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Spider_hip 9 ay en beğenilen
Devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, yaklaşık 10.000 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte.
Çok iyiymiş ya.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Tommy Shelby 9 ay Spider_hip
Ne kadar sürede yapıyor bunu
2 Yanıt Yanıtla
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AqRaMa 9 ay
devletin yer altı kaynağı olursa bir gün direkt rüzgar enerjisine aktarmalı bence maden biter rüzgar bitmez.
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Tugrul_512bit 9 ay
şimdi bu türbinler petrol kuyularından daha büyük yapılar mı oluyor? o resimde ortadaki şey nedir? yoksa o türbinlerin bakımından sorumlu insanların bulunduğu bir yer mi?
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gun 9 ay Tugrul_512bit
Aynen tek bıçağının boyu 80-90 metre birde yerden yüksekliği ile 130 metre üstte duruyor merkezi en üstü sen düşün.
Buralara da bir tane yapsalar da turistik gezi düzenlesek 🤩
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safaksepboy 9 ay Tugrul_512bit
Soğutucu kısım.
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gun 9 ay Tugrul_512bit
Orası elektriğin toplanıp trafo ile sahile aktarma istasyonu bildiğim kadarı ile. Oranın yönetimi için birisi var mıdır uzaktan mı yönetilir bilemiyorum.
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kaazto28 9 ay
Böyle alternatif enerji kaynakları haberleri okuyunca niye millet seviniyor anlamış değilim. Sanki dersin elektriği daha mı ucuza alacağız?
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gun 9 ay kaazto28
Dünyayı kurtarmaya biraz daha yaklaşıyoruz diye olabilir mi acaba ?
Ben azından öyleyim kendim adıma cevaplayayım dedim.
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khaos 9 ay
Türkiye de bunu yerleştirebilecek rüzgar verimliliğine sahip olan bir yer var mı?
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gun 9 ay khaos
Suyun altında yere direkt bağladıklarından açıkta sığlık bir yer olmasını umuyorlar zira bunlar çok yakına kurulmuyor gürültü nedeniyle.
Birde gemilerin ve mavnaların rahat çalışacağı kadar derin birde birden fazla kurulacak kadar geniş yerler gerek.
Neresi olur bilemiyorum ama yakında lisanları çıkacak satışa diye biliyorum. Ne kadar büyüklükte olur kaç tane olur bende merak ediyorum.
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sissil 9 ay khaos
Çanakkale Gelibolu
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