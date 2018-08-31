10 MW gücünde dev rüzgar türbinleri 2020'de geliyor

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"Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek"

Mitsubishi Heavy'nin Danimarkalı rüzgar sistemleri lideri Vestas ile ortaklaşa kurduğu MHI Vestas, tam 10 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini 2020'ye kadar hazırlamayı planlıyor. Dev türbinler, şirketin hali hazırda kullanmakta olduğu amiral gemisi modeli V164'ün geliştirilmiş bir versiyonu olacak.MHI Vestas hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ilk bahar aylarında tam 8.8 MW gücündeki V164 rüzgar türbinlerini İskoçya açıklarına kurmuştu. Bu türbinler şu anda 'dünyanın en güçlüsü' ünvanını elinde bulunduruyor. Şirket ayrıca 9.5 MW gücündeki daha büyük türbinlerin de 2019 yılında Belçika açıklarına kurulacağını Haziran ayında açıklamıştı.Her geçen gün büyümeye devam eden rüzgar enerjisi pazarında rakipleri Siemens ve General Electric'in gerisine düşmek istemeyen MHI Vestas, bu anlamda 9.5 MW'lık türbinleri de yeterli görmüyor. Japon ve Danimarkalı mühendisler 10 MW gücündeki türbinlerle sektörde daha büyük bir paya sahip olmayı planlıyor. Her yıl %16 oranında genişleyen rüzgar enerjisi sektörünün 2030 yılına kadar tam altı kat büyüyeceği tahmin ediliyor.MHI Vestas'ın 9.5 MW'lık türbinleri şimdiye kadar toplam 260 adetlik sipariş almış. Offshore projelerinde verimliliği artırabilmek adına genelde büyük türbinler tercih ediliyor. 10 MW'lık tek bir türbin, 5 MW'lık iki türbine göre çok daha ucuza inşaa edilebiliyor ve işletilebiliyor.Rüzgar türbini sektörünün lider üreticilerinden General Electrics de şu anda 12 MW gücünde bir türbin üzerinde çalışıyor. 400 milyon dolarlık bir proje çerçevesinde geliştirilen türbin 2021 yılı itibarıyla hazır olacak.MHI Vestas'ın 10 MW gücündeki yeni türbinleri ise ilk kez 2020 yılında yine bir Avrupa ülkesinde kurulacak. Devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, yaklaşık 10.000 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte.