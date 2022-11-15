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    Dünyanın en büyük yüzen rüzgar çiftliği faaliyete geçti: Alanında rakipsiz

    Norveçli enerji şirketi Equinor, dünyanın en büyük yüzen rüzgar çiftliğini faaliyete geçirdi. Hywind Tampen adındaki rüzgar çiftliği tam faaliyete geçtiğinde alanında rakipsiz olacak.
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    Dünyanın en büyük yüzen rüzgar çiftliği faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Norveçli enerji firması Equinor, Hywind Tampen tesisinin ilk rüzgar türbininden güç üretiminin Pazar günü öğleden sonra gerçekleştiğini duyurdu. Rüzgar çiftliği 2023’te tam faaliyete geçecek.

    Dünyanın en büyük yüzen rüzgar çiftliği olarak tanımlanan Hywind Tampen, ilk elektriğini geçtiğimiz hafta sonunda üretmeyi başardı. Yıl bitmeden daha fazla türbinin de faaliyete alınması planlanıyor. Öte yandan bu tesisi kuran ise esasında bir petrol şirketi olan Norveçli enerji firması Equinor.

    Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağı olsa da Hywind Tampen rüzgar çiftliği, Kuzey Denizi’ndeki petrol ve gaz sahalarındaki enerji operasyonlarına yardımcı olmak için kullanılacak. Equinor, Hywind Tampen tarafından üretilen ilk enerjinin de Gullfaks petrol ve gaz sahasına gönderildiğini bildiriyor.

    Hywind Tampen tamamlandığında rakibi olmayacak

    Equinor, Hywind Tampen Tam Boyutta Gör
    Tamamlandığında dünyanın yüzer rüzgar kapasitesinin yarısını (yüzde 47) karşılayacak olan Hywind Tampen, toplamda 11 rüzgar türbininden oluşacak ve her biri 8,6 MW üretecek. Toplamda ise yaklaşık olarak 88 MW kapasiteye ulaşılmış olacak.

    Rüzgar çiftliği Norveç kıyılarının yaklaşık 140 kilometre açığında, 260 ila 300 metre arasında değişen derinliklerde yer almakta. Rüzgar santralindeki türbinlerden yedisinin 2022′de devreye girmesi ve kalan dördünün de 2023′te kurulması planlanıyor. Equinor, Hywind Tampen’in Gullfaks ve Snorre sahalarının elektrik talebinin yaklaşık %35′ini karşılamasının beklendiğini söyledi. Şirket, “Bu, tesislerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık 200.000 ton azaltacak” diye ekledi. Bununla birlikte, fosil yakıtların üretimine güç sağlamak için yüzen bir rüzgar çiftliğinin kullanılması biraz garip bir durum.

    Öte yandan Equinor, Hywind Tampen’deki türbinlerin ortak bağlama sistemiyle birlikte yüzen bir beton yapı üzerine kurulduğunu söyledi. Yüzer türbinlerin bir avantajı, sabit tabanlı türbinlere göre daha derin sulara kurulabilmeleridir. Bu sayede daha yoğun rüzgarlara erişim imkanı olabiliyor. Bu arada, bu yılın başlarında Beyaz Saray, 2035 yılına kadar 15 gigawatt’lık yüzer rüzgar enerjisi kapasitesi hedeflediğini söyledi. Bu alanda Japonya ve Avustralya’nın da çalışmaları bulunuyor.

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