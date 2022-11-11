18 ilde güneş enerjisine dayalı olan YEKA ilan edildi! İşte o iller

Tam Boyutta Gör Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile yenilenebilir enerji üretim tesislerinden elektrik satın alarak oldukça tasarruf edebiliyor. Buna ek olarak yerli üretim geliştiriliyor ve kalifiye insan kaynağı kapasitesi artırılıyor.

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Hangi illerde YEKA ilan edildi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili bildiriye ilişkin ilan Resmî Gazete'de yerini aldı. 9 Ekim 2016 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği yayımlandı. Böylece kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda YEKA oluşturulabiliyor.

Anadolu Ajansı'nın ilgili haberine göre 59 sahada Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi. Bu karardan etkilenen iller aşağıda mevcut:

Adıyaman

Ankara

Batman

Bilecik

Bingöl

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Eskişehir

Kırşehir

Kütahya

Malatya

Mardin

Muş

Şanlıurfa

Şırnak

Van

Yozgat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18 ilde YEKA ilan edildi