Akıllı telefonlar uçacak: SK Hynix, dünyanın en hızlı mobil belleğini onayladı

SK Hynix LPDDR5T dünyanın en hızlısı
Performans doğrulaması tamamlanan LPDDR5T’nin amiral gemisi bir MediaTek yonga setinde bulunacağı da doğrulandı. Hangi yongada olacağı belirtilmese de Dimensity 9300 buna en uygun aday olarak görülüyor. MediaTek'te Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü olan JC Hsu, LPDDR5T'nin güncellenmiş mimarisinin çeşitli uygulamalarda çeşitli avantajlar sunacağını söylüyor ve ekliyor: “LPDDR5T, gelecek cihazların benzeri görülmemiş bir mobil performans seviyesini ortaya çıkarmasını sağlayacak.”
Ek olarak yarı iletken endüstrisi daha önce 9.6 Gbps'ye varan çalışma hızlarının ancak 2026'dan sonra piyasaya sürülmesi planlanan LPDDR6 gibi gelecekteki yinelemelerle elde edilebileceğini öngörmüştü. SK hynix LPDDR5T ile bu zaman çizelgesini önemli ölçüde hızlandırmayı başarmış görünüyor. LPDDR5T bellekli akıllı telefonların Dimensity 9300 ile gelmesi bekleniyor. Bu yongayı kullanan telefonların yıl sonunda doğru tanıtılacağı varsayılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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