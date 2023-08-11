Akıllı telefonlar uçacak: SK Hynix, dünyanın en hızlı mobil belleğini onayladı

Tam Boyutta Gör SK hynix'in LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) ürünü, MediaTek'in yeni nesil mobil çözümlerine uygulanmak üzere performans doğrulamasını tamamladı. Ocak 2023'te geliştirilen LPDDR5T, saniyede 9,6 gigabit (Gbps) çalışma hızına ulaşan dünyanın en hızlı mobil DRAM’i olarak kayıtlara geçti. Üreticiye göre yeni bellek, önceki standarttan yüzde 13 oranında daha yüksek hızlar vadediyor.

SK Hynix LPDDR5T dünyanın en hızlısı

Performans doğrulaması tamamlanan LPDDR5T’nin amiral gemisi bir MediaTek yonga setinde bulunacağı da doğrulandı. Hangi yongada olacağı belirtilmese de Dimensity 9300 buna en uygun aday olarak görülüyor. MediaTek'te Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü olan JC Hsu, LPDDR5T'nin güncellenmiş mimarisinin çeşitli uygulamalarda çeşitli avantajlar sunacağını söylüyor ve ekliyor: “LPDDR5T, gelecek cihazların benzeri görülmemiş bir mobil performans seviyesini ortaya çıkarmasını sağlayacak.”

Tam Boyutta Gör Bellek üretiminde dünya lideri olan Samsung, daha önce 8.5Gbps çalışma hızıyla dünyanın en hızlı DRAM'ini üretme rekorunu elinde bulunduruyordu. Ancak bu rekor LPDDR5X standardı içindi, bu nedenle Samsung’un ilk adımda geride kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni bellek standardının toplam bant genişliği ne kadar etkileyici olsa da, güç verimliliği hakkında herhangi bir konuşma yapılmadı.

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Ek olarak yarı iletken endüstrisi daha önce 9.6 Gbps'ye varan çalışma hızlarının ancak 2026'dan sonra piyasaya sürülmesi planlanan LPDDR6 gibi gelecekteki yinelemelerle elde edilebileceğini öngörmüştü. SK hynix LPDDR5T ile bu zaman çizelgesini önemli ölçüde hızlandırmayı başarmış görünüyor. LPDDR5T bellekli akıllı telefonların Dimensity 9300 ile gelmesi bekleniyor. Bu yongayı kullanan telefonların yıl sonunda doğru tanıtılacağı varsayılıyor.

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LPDDR5T: SK Hynix, dünyanın en hızlı mobil belleğini onayladı