Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı her gün hatayla karşılaşıyor

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı
Frontier süper bilgisayarı, donanım olarak 9,472 adet AMD’nin 64 çekirdekli EPYC Trento işlemcilerini, 37,888 adet Instinct MI250X GPU’larını ve HPE'nin (Hewlett Packard Enterprise) Slingshot (12.8 terabit/saniye bant genişliği) bağlantı çözümünü kullanıyor. Tüm bu işlem gücü ise sisteme 1.685 FP64 ExaFLOPS hesaplama performansı vadediyor. Sistem ise HPE tarafından Cray EX mimarisi kullanılarak ölçeklendirildi ve kuruldu.
Yetkililerin AMD'ye güveni tam
Oak Ridge’den program direktörü Justin Whitt, vermiş olduğu bir röportajda donanımdaki sorunlar üzerinde çalıştıklarını ve bunların neden kaynaklandığını anlamaya çabaladıklarını belirtiyor. Whitt ayrıca bu dev ölçekte karşılaştıkları sistemsel arızlar arasındaki ortalama sürenin bazen bırakın günleri saatler olduğunu da aktarıyor.
Frontier’in karşılaştığı sorunların temelinde AMD’nin Instinct MI250X GPU’larının olduğu ve beklendiği kadar güvenilir olmadıkları düşünülüyor. Ancak yetkililer en azından bu noktada AMD ürünlerinden herhangi bir endişe duymadıklarını da dile getiriyor. Frontier süper bilgisayarının 2022 yılında çevrimiçi olacağı açıklanmıştı ancak olaylar göz önüne alındığında tam faaliyetine ne zaman başlayıp başlamayacağını yalnızca zaman gösterecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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