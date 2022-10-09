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    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı her gün hatayla karşılaşıyor

    Dünyanın en hızlısı olarak adlandırılan Frontier süper bilgisayarı neredeyse her gün hatalarla karşılaşıyor. Söylentilere göre sorun AMD ve HPE’nin çözümlerinden kaynaklanmakta.
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    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı her gün hatayla karşılaşıyor Tam Boyutta Gör
    Süper bilgisayarları inşa etmek çoğu durumda zorlu bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Ancak endüstrinin ilk “exascale” sınıfı sistemini oluşturmak tamamen başka bir seviye ve meydan okuma. Hem donanım hem de yazılım konusunda hassasiyet üst seviyede olması gerekiyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın sayısız donanım arızası olmadan bir gün bile geçiremeyen Frontier süper bilgisayarı bu sorunlardan mustarip gibi görünüyor.

    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı

    Frontier süper bilgisayarı, donanım olarak 9,472 adet AMD’nin 64 çekirdekli EPYC Trento işlemcilerini, 37,888 adet Instinct MI250X GPU’larını ve HPE'nin (Hewlett Packard Enterprise) Slingshot (12.8 terabit/saniye bant genişliği) bağlantı çözümünü kullanıyor. Tüm bu işlem gücü ise sisteme 1.685 FP64 ExaFLOPS hesaplama performansı vadediyor. Sistem ise HPE tarafından Cray EX mimarisi kullanılarak ölçeklendirildi ve kuruldu.

    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı her gün hatayla karşılaşıyor Tam Boyutta Gör
    Kağıt üzerinde baktığımızda Frontier süper bilgisayarı son derece güçlü görünüyor ancak stabilite noktasında büyük eksiklikler var. Her ne kadar donanım parçaları sisteme yerleştirilmiş ve kurulum gerçekleştirilmiş olsa da donanım bazlı olduğu düşünülen sorunlardan dolayı Frontier’in araştırmalarda kullanılması mümkün olmamakta.

    Yetkililerin AMD'ye güveni tam

    Oak Ridge’den program direktörü Justin Whitt, vermiş olduğu bir röportajda donanımdaki sorunlar üzerinde çalıştıklarını ve bunların neden kaynaklandığını anlamaya çabaladıklarını belirtiyor. Whitt ayrıca bu dev ölçekte karşılaştıkları sistemsel arızlar arasındaki ortalama sürenin bazen bırakın günleri saatler olduğunu da aktarıyor.

    Frontier’in karşılaştığı sorunların temelinde AMD’nin Instinct MI250X GPU’larının olduğu ve beklendiği kadar güvenilir olmadıkları düşünülüyor. Ancak yetkililer en azından bu noktada AMD ürünlerinden herhangi bir endişe duymadıklarını da dile getiriyor. Frontier süper bilgisayarının 2022 yılında çevrimiçi olacağı açıklanmıştı ancak olaylar göz önüne alındığında tam faaliyetine ne zaman başlayıp başlamayacağını yalnızca zaman gösterecek diyebiliriz.

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    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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