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    Apple Watch havası atmak isteyenler için dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı

    Günümüzde bir statü sembolü haline gelen Apple Watch yüksek fiyatıyla cep yakıyor. Japon bir şirket, Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyenler için Stone Watch çözümüyle gündeme geldi.
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    Dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı: Stone Watch Tam Boyutta Gör
    Japon oyuncak şirketi Tama-Kyu dünyanın en işe yaramaz akıllı saatini piyasaya sürdü. Stone Watch adlı ürün tasarım olarak günümüzde bir "statü sembolü" haline gelen Apple Watch'u taklit ediyor. Bundan başka bir özelliği yok.

    Evet yanlış okumadınız Stone Watch herhangi bir işlevselliğe sahip değil. Adım sayarı yok, kalp atış hızını ölçemiyor, akıllı telefonla bağlantı kuramıyor, hatta ve hatta saati bile göstermiyor. Esas amacı da zaten bunlar değil.

    Dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı: Stone Watch Tam Boyutta Gör

    Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyenlere

    Stone Watch sadece bileğinizde Apple Watch varmış gibi bir izlenim uyandırmanızı sağlıyor. Ekranı bile yok. Silikon kayışa entegre edilmiş siyan bir plastik parçasından oluşuyor. Fiyat etiketi 400 Japon yeni, yani 3 dolar.

    Dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı: Stone Watch Tam Boyutta Gör
    Stone Watch'un beş farklı renk seçeneği var. Dileyenler hepsini toplam 15 dolara satın alıp her gün birini takabilir veya kıyafetleriyle kombinleyebilir. Gösteriş odaklı ürün Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyen ancak buna yüzlerce dolar vermek istemeyenler için tasarlandı.
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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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