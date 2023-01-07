Apple Watch havası atmak isteyenler için dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı

Evet yanlış okumadınız Stone Watch herhangi bir işlevselliğe sahip değil. Adım sayarı yok, kalp atış hızını ölçemiyor, akıllı telefonla bağlantı kuramıyor, hatta ve hatta saati bile göstermiyor. Esas amacı da zaten bunlar değil.
Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyenlere
Stone Watch sadece bileğinizde Apple Watch varmış gibi bir izlenim uyandırmanızı sağlıyor. Ekranı bile yok. Silikon kayışa entegre edilmiş siyan bir plastik parçasından oluşuyor. Fiyat etiketi 400 Japon yeni, yani 3 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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