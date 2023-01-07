Apple Watch havası atmak isteyenler için dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Japon oyuncak şirketi Tama-Kyu dünyanın en işe yaramaz akıllı saatini piyasaya sürdü. Stone Watch adlı ürün tasarım olarak günümüzde bir "statü sembolü" haline gelen Apple Watch'u taklit ediyor. Bundan başka bir özelliği yok.

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Evet yanlış okumadınız Stone Watch herhangi bir işlevselliğe sahip değil. Adım sayarı yok, kalp atış hızını ölçemiyor, akıllı telefonla bağlantı kuramıyor, hatta ve hatta saati bile göstermiyor. Esas amacı da zaten bunlar değil.

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Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyenlere

Stone Watch sadece bileğinizde Apple Watch varmış gibi bir izlenim uyandırmanızı sağlıyor. Ekranı bile yok. Silikon kayışa entegre edilmiş siyan bir plastik parçasından oluşuyor. Fiyat etiketi 400 Japon yeni, yani 3 dolar.

Tam Boyutta Gör Stone Watch'un beş farklı renk seçeneği var. Dileyenler hepsini toplam 15 dolara satın alıp her gün birini takabilir veya kıyafetleriyle kombinleyebilir. Gösteriş odaklı ürün Apple Watch'u varmış gibi görünmek isteyen ancak buna yüzlerce dolar vermek istemeyenler için tasarlandı.

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Dünyanın en işe yaramaz akıllı saati tanıtıldı: Stone Watch