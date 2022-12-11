Kasım ayının en hızlı Android telefonları açıklandı: İşte AnTuTu listesi

Çeşitli sentetik testlerle akıllı telefonların performansını kıyaslayan AnTuTu, her yeni ayın başında olduğu gibi geride bıraktığımız ayın da en hızlı Android telefonlarını paylaştı. En hızlı Android telefonlar listesine Çinli modeller damga vururken, her AnTuTu sıralamasında olduğu gibi bu liste de oyun telefonları liderliği paylaşıyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göz attığımızda, vivo X80 hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 veya Snapdragon 8 Gen1 yonga setine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bu noktada gözler Snapdragon 8 Gen2 çipli akıllı telefonları arasa da bu telefonlar henüz birkaç gündür piyasada olduğu için onları derecelendirecek kadar yeterli veri bulunmuyor. Dolayısıyla bu telefonlar, önümüzdeki ayların en hızlı Android telefonları listesinde karşımıza çıkacaktır.
En hızlı Android telefonlar (Kasım 2022)
- Asus ROG Phone 6
- Asus ROG Phone 6 Pro
- Asus ZenFone 9
- Xiaomi 12T Pro
- Red Magic 7
- Black Shark 5 Pro
- Motorola Edge 30 Pro
- vivo X80
- Motorola Edge X30
- Samsung Galaxy Z Fold4
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım