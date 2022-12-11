Kasım ayının en hızlı Android telefonları açıklandı: İşte AnTuTu listesi

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Çeşitli sentetik testlerle akıllı telefonların performansını kıyaslayan AnTuTu, her yeni ayın başında olduğu gibi geride bıraktığımız ayın da en hızlı Android telefonlarını paylaştı. En hızlı Android telefonlar listesine Çinli modeller damga vururken, her AnTuTu sıralamasında olduğu gibi bu liste de oyun telefonları liderliği paylaşıyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göz attığımızda, vivo X80 hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 veya Snapdragon 8 Gen1 yonga setine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bu noktada gözler Snapdragon 8 Gen2 çipli akıllı telefonları arasa da bu telefonlar henüz birkaç gündür piyasada olduğu için onları derecelendirecek kadar yeterli veri bulunmuyor. Dolayısıyla bu telefonlar, önümüzdeki ayların en hızlı Android telefonları listesinde karşımıza çıkacaktır.

Şarjı en uzun giden telefonlar 2 ay önce eklendi

En hızlı Android telefonlar (Kasım 2022)

Asus ROG Phone 6 Asus ROG Phone 6 Pro Asus ZenFone 9 Xiaomi 12T Pro Red Magic 7 Black Shark 5 Pro Motorola Edge 30 Pro vivo X80 Motorola Edge X30 Samsung Galaxy Z Fold4

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