Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın

    Jelly 2 akıllı telefon modeli 3 inçlik ekranı ile cebinizde kayboluyor. MediaTek Helio P60 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama gibi boyundan büyük özelliklere sahip.
    3 sa.
    894
    12
    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın

    Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde 2-2.5 inçlik ekran boyutları göze oldukça büyük geliyordu. Üretici ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte artık 7 inç boyutları hatta katlanabilir telefonlarda 7 inç üzeri de normal gelmeye başladı. Zaman zaman bazı üreticiler minik telefonlarla nabız yokluyor.

    Jelly 2 özellikleri ve fiyatı

    Ülkemize de gelen 3.3 inçlik Palm Phone akıllı telefon modeli 350$ gibi yüksek fiyat etiketi nedeniyle ilgi görmemişti ancak üreticiler bu trendi sürdürmekte kararlı. Kickstarter üzerinde destek arayan Jelly 2 en küçük Android 10 4G telefonu durumunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    3 inçlik ekranında 480x854 piksel çözünürlük sunan Jelly 2 modeli MediaTek Helio P60 yonga setini temel alıyor ve boyutuna göre oldukça iyi bir performans sunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile rakiplerine kafa tutuyor. 2000mAh kapasiteli batarya da bu boyutlar için oldukça yeterli. Çift SIM ve microSD kart desteği mevcut.

    Tasarım tarafında biraz kaba ve 16.5mm kalınlığında olan Jelly 2 estetiğe pek önem vermiyor. Arka kısımdaki 16MP ve ön kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kameralar pek bir şey vadetmiyor. Parmak izi okuyucunun da yokmuş gibi davrandığı ifade ediliyor.

    Jelly 2 gibi telefonlar günümüzde artık pek kullanım alanı bulamıyor zira ikinci telefon isteyenler ya büyük boyutlarda ya da tuşlu tarzda modeller tercih ediyor. Bulunduğunuz ortamda gizli saklı akıllı telefon taşımak gerekiyorsa belki işe yarayabilir. Jelly 2 modeli 129$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.theverge.com/2020/7/21/21332385/jelly-2-phone-size-screen-kickstarter-price-specs-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 2 sa. en beğenilen
    Bir firma da çıkıp güncel tasarımda dar çerçeveli 4,5-5,2 inç aralığında ekran boyutuna sahip ve donanımı iyi telefon çıkarmıyor. En küçük boyutu 6 inç'e sabitlediler ve işin kötüsü 6 inç bulmak bile zorlaşmaya başladı. Bir yılda 10'larca farklı telefon çıkaran firmalar bile tek bir modelini bu alana hitap edecek şekilde üretmiyor. Bu piyasada bu kadar mı talep yok anlamıyorum. Bazen Palm veya yukarıdaki firma gibi firmalar küçük modeller yapıyor ama onlar da kantarın topuzunu ters yönde kaçırıyor; 3-3,5 inçlik telefonlar yapıyorlar. Telefonun özellikleri kullanışsız hale geliyor.
    Bir firma da çıkıp güncel tasarımda dar çerçeveli 4,5-5,2 inç aralığında ekran boyutuna sahip ve donanımı iyi telefon çıkarmıyor. En küçük boyutu 6 inç'e sabitl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. Hasan07-36
    Sony’in kompakt serisi çok güzel bir seriydi. Performans ve pil olarak dönemi için çok iyi bir telefondu. Fiyatı da özelliklerine göre aşırı uçuk değildi fakat tutmadı.

    İnsanlar bir cihazdan herşeyi yapmasını bekliyorlar. Video/oyun/müzik/kamera vs. Pahalı cihazlara para verirken de “bu herşeyi yapıyor diye kendimizi kandırıyoruz maalesef.

    Bugün herşeyi en iyi yaptığı söylenen iphone 11 pro max i alana kadar o fiyata foto makinesi/tablet/güzel bir küçük telefon alınabilir mesela. Ama hepsini yanında taşıyamazsın. Bu cihazların kullanırkenki zevkini de 11 pro veremez sana
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 dk.
    sevmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 2 sa. en beğenilen
    Bir firma da çıkıp güncel tasarımda dar çerçeveli 4,5-5,2 inç aralığında ekran boyutuna sahip ve donanımı iyi telefon çıkarmıyor. En küçük boyutu 6 inç'e sabitlediler ve işin kötüsü 6 inç bulmak bile zorlaşmaya başladı. Bir yılda 10'larca farklı telefon çıkaran firmalar bile tek bir modelini bu alana hitap edecek şekilde üretmiyor. Bu piyasada bu kadar mı talep yok anlamıyorum. Bazen Palm veya yukarıdaki firma gibi firmalar küçük modeller yapıyor ama onlar da kantarın topuzunu ters yönde kaçırıyor; 3-3,5 inçlik telefonlar yapıyorlar. Telefonun özellikleri kullanışsız hale geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. Hasan07-36
    Sony’in kompakt serisi çok güzel bir seriydi. Performans ve pil olarak dönemi için çok iyi bir telefondu. Fiyatı da özelliklerine göre aşırı uçuk değildi fakat tutmadı.

    İnsanlar bir cihazdan herşeyi yapmasını bekliyorlar. Video/oyun/müzik/kamera vs. Pahalı cihazlara para verirken de “bu herşeyi yapıyor diye kendimizi kandırıyoruz maalesef.

    Bugün herşeyi en iyi yaptığı söylenen iphone 11 pro max i alana kadar o fiyata foto makinesi/tablet/güzel bir küçük telefon alınabilir mesela. Ama hepsini yanında taşıyamazsın. Bu cihazların kullanırkenki zevkini de 11 pro veremez sana
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı 35 dk. Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir 1 sa. Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor 1 sa. Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti 2 sa. iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak 2 sa. Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları 2 sa. Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı 3 sa. Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın Sonraki Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak 4 sa. General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu 5 sa. Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak 5 sa. Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı 6 sa. Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor 6 sa. Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi 7 sa. Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı 17 sa. Alüminyum + PBT = Kaliteli Çinli "Magicforce Smart 68 incelemesi" 19 sa. 2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi 20 sa. Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi 20 sa. Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor 22 sa. Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti 23 sa. Realme yeni amiral gemisi telefonunun kamera tasarımını paylaştı 23 sa. PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 23 sa. 2020'nin ilk yarısında LPG'li araç satışları arttı 1 gün GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir 1 gün KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği 1 gün Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı 1 gün Rocket League oyunu ücretsiz oluyor 1 gün Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız