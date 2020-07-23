Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın

Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde 2-2.5 inçlik ekran boyutları göze oldukça büyük geliyordu. Üretici ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte artık 7 inç boyutları hatta katlanabilir telefonlarda 7 inç üzeri de normal gelmeye başladı. Zaman zaman bazı üreticiler minik telefonlarla nabız yokluyor.

Jelly 2 özellikleri ve fiyatı

Ülkemize de gelen 3.3 inçlik Palm Phone akıllı telefon modeli 350$ gibi yüksek fiyat etiketi nedeniyle ilgi görmemişti ancak üreticiler bu trendi sürdürmekte kararlı. Kickstarter üzerinde destek arayan Jelly 2 en küçük Android 10 4G telefonu durumunda.

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3 inçlik ekranında 480x854 piksel çözünürlük sunan Jelly 2 modeli MediaTek Helio P60 yonga setini temel alıyor ve boyutuna göre oldukça iyi bir performans sunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile rakiplerine kafa tutuyor. 2000mAh kapasiteli batarya da bu boyutlar için oldukça yeterli. Çift SIM ve microSD kart desteği mevcut.

Tasarım tarafında biraz kaba ve 16.5mm kalınlığında olan Jelly 2 estetiğe pek önem vermiyor. Arka kısımdaki 16MP ve ön kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kameralar pek bir şey vadetmiyor. Parmak izi okuyucunun da yokmuş gibi davrandığı ifade ediliyor.

Jelly 2 gibi telefonlar günümüzde artık pek kullanım alanı bulamıyor zira ikinci telefon isteyenler ya büyük boyutlarda ya da tuşlu tarzda modeller tercih ediyor. Bulunduğunuz ortamda gizli saklı akıllı telefon taşımak gerekiyorsa belki işe yarayabilir. Jelly 2 modeli 129$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.theverge.com/2020/7/21/21332385/jelly-2-phone-size-screen-kickstarter-price-specs-features

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