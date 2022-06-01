Tam Boyutta Gör

İHA’lar ve füzeler için haberleşme sistemleri geliştiren yerli teknoloji şirketi TUALCOM, küçük boyutlu GPS Anti-Jam sisteminin seri üretimine başladı. Sadece 5,8 cm uzunluğundaki sistem, dünyanın en küçük Anti-Jam GPS/GNSS sistemi olma özelliği taşıyor.

Küçük boyutlu olması ve boyundan büyük iş yapması sebebiyle karınca benzetmesi yapılarak sisteme ANTY adı verildi. TUALAJ Anti-Jam ailesinin en küçük üyesi olan ANTY; mini İHA, sürü İHA, mikro İHA gibi küçük boyutlu insansız hava araçlarında kullanılacak.

ANTY GPS Anti-Jam sistemi ne işe yarayacak?

GPS Anti-Jam sistemi, İHA’ların GPS sistemine yapılacak karıştırma saldırılarını önlemeye çalışacak. Uzaysal filtreleme kullanarak karıştırma sinyallerinin bastırılmasını sağlıyor ve karıştırma sinyallerinin yönünü değiştiriyor. Böylece İHA’lardaki GPS sistemleri, karıştırmaya ve aldatmaya dayanıklı hale geliyor.

Selçuk Bayraktar Reuters’a konuştu 22 sa. önce eklendi

ANTY, 80 gram ağırlığa ve 5,8 cm'ye 4,5 cm ölçülere sahip. 80 Gram ağırlığındaki sistem, 3 W altında güç tüketiyor. Basit ve hızlı şekilde montajı yapılıyor. Her türlü GPS alıcısı ve navigasyon sistemiyle uyumlu yapıya sahip.

ANTY GPS Anti-Jam sistemi özellikleri

Boyutlar (cm): 4,5 x 5,8 x 1,25

Ağırlık (g): 80

Güç Tüketimi (w): < 3 W

Anten Sistemi: 2 Dizi CRPA Anteni

Aynı anda Aktif Bantlar: GPS L1, GALILEO E1, BEIDOU B1C SBAS

Nominal Geniş Bant Baskılama: >40 dB

Veri Arayüzü: Seri

Bant genişliği: 30 Mhz'ye kadar

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Dünyanın en küçük GPS Anti-Jam sisteminin seri üretimine başlandı