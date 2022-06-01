Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en küçük GPS Anti-Jam sisteminin seri üretimine başlandı

    TUALCOM'un yerli imkanlarla geliştirdiği dünyanın en küçük GPS Anti-Jam sistemi ANTY'nin seri üretimine başlandı. ANTY GPS Anti-Jam sistemi özellikleri haberimizde.
    Oy Ver

    Dünyanın en küçük GPS Anti-Jam sisteminin seri üretimine başlandı
    Tam Boyutta Gör

    İHA’lar ve füzeler için haberleşme sistemleri geliştiren yerli teknoloji şirketi TUALCOM, küçük boyutlu GPS Anti-Jam sisteminin seri üretimine başladı. Sadece 5,8 cm uzunluğundaki sistem, dünyanın en küçük Anti-Jam GPS/GNSS sistemi olma özelliği taşıyor.

    Küçük boyutlu olması ve boyundan büyük iş yapması sebebiyle karınca benzetmesi yapılarak sisteme ANTY adı verildi. TUALAJ Anti-Jam ailesinin en küçük üyesi olan ANTY; mini İHA, sürü İHA, mikro İHA gibi küçük boyutlu insansız hava araçlarında kullanılacak.

    ANTY GPS Anti-Jam sistemi ne işe yarayacak?

    GPS Anti-Jam sistemi, İHA’ların GPS sistemine yapılacak karıştırma saldırılarını önlemeye çalışacak. Uzaysal filtreleme kullanarak karıştırma sinyallerinin bastırılmasını sağlıyor ve karıştırma sinyallerinin yönünü değiştiriyor. Böylece İHA’lardaki GPS sistemleri, karıştırmaya ve aldatmaya dayanıklı hale geliyor.

    ANTY, 80 gram ağırlığa ve 5,8 cm'ye 4,5 cm ölçülere sahip. 80 Gram ağırlığındaki sistem, 3 W altında güç tüketiyor. Basit ve hızlı şekilde montajı yapılıyor. Her türlü GPS alıcısı ve navigasyon sistemiyle uyumlu yapıya sahip.

    ANTY GPS Anti-Jam sistemi özellikleri

    • Boyutlar (cm): 4,5 x 5,8 x 1,25
    • Ağırlık (g): 80
    • Güç Tüketimi (w): < 3 W
    • Anten Sistemi: 2 Dizi CRPA Anteni
    • Aynı anda Aktif Bantlar: GPS L1, GALILEO E1, BEIDOU B1C SBAS
    • Nominal Geniş Bant Baskılama: >40 dB
    • Veri Arayüzü: Seri
    • Bant genişliği: 30 Mhz'ye kadar 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A03S
    Samsung Galaxy A03S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız