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    Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin'de hizmete alındı

    Çin yerli imkanlarıyla geliştirdiği dünyanın ilk insansız araştırma gemisini denize indirdi. Zhu Hai Yun olarak adlandırılan gemi deniz bilimsel araştırmaları ve diğer gözlem faaliyetlerini üstlenecek
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    Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin'de hizmete alındı Tam Boyutta Gör
    Çin, uzaktan kontrol edilebilen ve kendi başına seyredebilen dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Zhu Hai Yun'u hizmete aldı. Otonom navigasyon sistemi ile donatılan gemi deniz bilimsel araştırmaları ve diğer gözlem faaliyetlerini yürütecek.

    Zhu Hai Yun, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde denize indirildi. Dünyanın ilk insansız araştırma gemisinin tahrik sistemi, elektronik aksamları, konumlandırma sistemleri ve diğer ekipmanları Çin'in yerli imkanlarıyla geliştirildi. Ekonomik hızı 13 knot olan gemi 18 knot hıza çıkabiliyor.

    Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin'de hizmete alındı Tam Boyutta Gör

    Hangi görevleri icra edecek?

    88.5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 2.100 tonluk deplasmana sahip. Zhu Hai Yun'un oşinografik araştırmalar, haritacılık, örnekleme ve devriye dahil olmak üzere çeşitli okyanus keşif görevleri için kullanılabileceği bildiriliyor.

    Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin'de hizmete alındı Tam Boyutta Gör
    Zhu Hai Yun ayrıca insansız hava araçları için bir kalkış ve iniş alanı ile donatıldı. Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen olan Chen Daik, geminin ilk test sırasında 12 saat boyunca tamamen otonom bir şekilde seyrettiğini, kendi rotasını seçtiğini ve engellerden başarıyla kaçındığını söyledi.
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