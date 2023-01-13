Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin'de hizmete alındı

Zhu Hai Yun, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde denize indirildi. Dünyanın ilk insansız araştırma gemisinin tahrik sistemi, elektronik aksamları, konumlandırma sistemleri ve diğer ekipmanları Çin'in yerli imkanlarıyla geliştirildi. Ekonomik hızı 13 knot olan gemi 18 knot hıza çıkabiliyor.
Hangi görevleri icra edecek?
88.5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 2.100 tonluk deplasmana sahip. Zhu Hai Yun'un oşinografik araştırmalar, haritacılık, örnekleme ve devriye dahil olmak üzere çeşitli okyanus keşif görevleri için kullanılabileceği bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: