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    Dwayne Johnson'lı macera filmi Jungle Cruise'dan yeni fragman

    Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrollerinde yer aldığı yeni Disney filmi Jungle Cruise, önümüzdeki yaz gösterime girecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dwayne Johnson'lı macera filmi Jungle Cruise'dan yeni fragman
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    Disney'in yeni orijinal filmi Jungle Cruise'dan bugün ikinci bir fragman yayınlandı. Dwayne Johnson ve Emily Blunt gibi iki ünlü aktörün başrollerinde yer aldığı film, sinemaseverlere macera dolu bir seyir zevki sunmayı hedefliyor. İşte Jungle Cruise'dan yeni görüntüler:

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    Jungle Cruise filmi genel yapısı itibarıyla Disney'in bir başka serisi olan Karayip Korsanları'nı andırıyor diyebiliriz. Filmde Emily Blunt tarafından canlandırılan Lily isimli karakterimiz, benzersiz iyileştirme güçlerine sahip olduğu söylenen efsanevi bir ağacın peşine düşüyor. Dwayne Johnson'ın Frank karakterinden yardım alan Lily, Amazon ormanlarında macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkacak.

    Disney'in Jungle Cruise filminden büyük bir beklentisi var. Özellikle Dwayne Johnson'ın beyaz perdedeki gücüyle birlikte Disney bu filmden Karayip Korsanları gibi yeni bir seri oluşturmayı hedefliyor. Jungle Cruise'un bu yıl gişede önemli işler başarması durumunda devam filmleri de yolda olacak.

    Jungle Cruise'un oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson (Jumanji), Emily Blunt (Edge of Tomorrow), Edgar Ramirez (Point Break), Jack Whitehall (Bad Education), Jesse Plemons (Breaking BadThe Irishman) ve Paul Giamatti (Billions12 Years a Slave) gibi isimler var.

    Filmin yönetmen koltuğunda ise The Shallows ve Run All Night gibi yapımlardan tanıdığımız Jaume Collet-Serra oturuyor. Senaryo kısmında da Michael Green (LoganBlade Runner 2049), Glenn Ficarra (Focus) ve John Requa üçlüsünün imzasını görüyoruz.

    Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020'de vizyona girecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Şu sıralar galiba Hollywood'un en fazla kazanan ismi Dwayne Johsun idi, bu tarz filmleri kendisine yakıştırıyorum. Eğlenceli olacaktır.
    Yanıtla +11
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    ak_n (akın çetin) 1 hf.
    Bu adamı niye sürekli ormana yolluyolar

    1 Yanıt Yanıtla +9
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    omaha (murat demir) 1 hf. ak_n
    Orman kaçkınana benziyor herhalde ondandır
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    mehmedaltair 1 hf.


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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Fragman güzel bakalım film nasıl olacak
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf.
    emily blunt 2 saat sadece kamera karşısında otursun izlerim. çok derin seviyorum.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf.
    Vay be ringlerden sinema tarihinin en çok kazanan oyuncusu haline geldi. Bu hayatta ne oldum değil ne olacam sözünün karşılığı bu adam.
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf.
    Dwayne Johnson hangi filmde oynasa izlerim abi. Amerikan sinemasının en sevdiğim aktörlerinden birisi ayrıca hiç kötü filmi yok. Başrolünü oynayacağı Black Adam filmini merakla bekliyorum.
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    ak_n (akın çetin) 1 hf.
    Bu adamı niye sürekli ormana yolluyolar

    1 Yanıt Yanıtla +9
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    mehmedaltair 1 hf.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Reis bir sal artık bizi be
    Yanıtla +6
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    Moueson 1 hf.
    Eğlenceli bir filme benziyor. Dwayne johnson'u kutluyorum adamın hayatı film stüdyolarında geçiyor :)
    Yanıtla +1
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    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Şu sıralar galiba Hollywood'un en fazla kazanan ismi Dwayne Johsun idi, bu tarz filmleri kendisine yakıştırıyorum. Eğlenceli olacaktır.
    Yanıtla +11
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