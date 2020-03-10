Dwayne Johnson'lı macera filmi Jungle Cruise'dan yeni fragman

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Disney'in yeni orijinal filmi Jungle Cruise'dan bugün ikinci bir fragman yayınlandı. Dwayne Johnson ve Emily Blunt gibi iki ünlü aktörün başrollerinde yer aldığı film, sinemaseverlere macera dolu bir seyir zevki sunmayı hedefliyor. İşte Jungle Cruise'dan yeni görüntüler:

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Jungle Cruise filmi genel yapısı itibarıyla Disney'in bir başka serisi olan Karayip Korsanları'nı andırıyor diyebiliriz. Filmde Emily Blunt tarafından canlandırılan Lily isimli karakterimiz, benzersiz iyileştirme güçlerine sahip olduğu söylenen efsanevi bir ağacın peşine düşüyor. Dwayne Johnson'ın Frank karakterinden yardım alan Lily, Amazon ormanlarında macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkacak.

Disney'in Jungle Cruise filminden büyük bir beklentisi var. Özellikle Dwayne Johnson'ın beyaz perdedeki gücüyle birlikte Disney bu filmden Karayip Korsanları gibi yeni bir seri oluşturmayı hedefliyor. Jungle Cruise'un bu yıl gişede önemli işler başarması durumunda devam filmleri de yolda olacak.

Jungle Cruise'un oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson (Jumanji), Emily Blunt (Edge of Tomorrow), Edgar Ramirez (Point Break), Jack Whitehall (Bad Education), Jesse Plemons (Breaking Bad, The Irishman) ve Paul Giamatti (Billions, 12 Years a Slave) gibi isimler var.

Filmin yönetmen koltuğunda ise The Shallows ve Run All Night gibi yapımlardan tanıdığımız Jaume Collet-Serra oturuyor. Senaryo kısmında da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049), Glenn Ficarra (Focus) ve John Requa üçlüsünün imzasını görüyoruz.

Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

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