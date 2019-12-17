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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DxOMark testlerinde yeni kral Huawei Mate 30 Pro 5G

    Huawei Mate 30 Pro 5G modeli biraz da yazılım optimizasyonlarının katkısıyla DxOMark testlerinde 123 puan ile rekor kırmayı başardı. Huawei Mate 30 Pro ise gerisinde kaldı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DxOMark testlerinde yeni kral Huawei Mate 30 Pro 5G
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    Yaptığı kamera testleri ile belirli kriterler ölçüsünde akıllı telefonların entegre kameralarını puanlayan DxOMark platformu sıralamayı güncelledi. Huawei Mate 30 Pro 5G versiyonu artık yeni lider.

    Yeni kral Huawei Mate 30 Pro 5G

    Huawei Mate 30 Pro 5G versiyonu yapılan testlere göre fotoğraf tarafında 134 puan alırken video tarafında da 102 puana ulaştı. Ortalama kamera puanı ise 123 olarak gerçekleşti. Böylece bugüne kadar elde edilmiş en yüksek puana çıkıldı.

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    Daha önce Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro modelleri fotoğraf tarafında 130, video tarafında 100 olmak üzere ortalama 121 puana erişerek liderliği paylaşmıştı. iPhone 11 Pro Max ise 117 puanla onları takip ediyor.

    Aslında Huawei Mate 30 Pro 5G ile Huawei Mate 30 Pro birbirinden farklı cihazlar değil. Ne var ki Huawei’nin yazılım tarafında optimizasyon yaptığı anlaşılıyor. Huawei Mate 30 Pro 5G versiyonu bulanıklık, yakınlaştırma, otomatik odaklama ve gece modlarında biraz daha iyi hale gelmiş.

    Yazılım olduğu için bu iyileştirmelerin Huawei Mate 30 Pro modeline de geleceğini varsayabiliriz. Böylece bu model de 123 puan ortalamasını yakalayacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/17/huawei-mate-30-pro-5g-is-dxomarks-new-camera-king/ Yorum Yaz
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