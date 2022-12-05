Dyson, 2,75 milyar sterlinlik beş yıllık yatırım planının detaylarını açıkladı

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Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson, yayınlanan YouTube videosunda şirketin yazılım tabanlı ekibini oluştururken; yakın zamanda kurulan yazılım tabanlı mühendis ekibinin yeni nesil akıllı, kendi kendini geliştiren, bağlantılı ürünler üzerinde çalıştığını açıklıyor. Yeni teknolojilere 2,75 milyar sterlinlik yatırım planını uygulamakta olan teknoloji şirketinin, yazılım ve bağlanabilirlik alanlarını gelecekteki ürün portföyünün merkezine koyduğunu söylüyor. Yazılım ve bağlanabilirlik özelliği bulunan ürünler tasarlamanın kullanıcıların hayatını nasıl kolaylaştıracağını ve Dyson teknolojilerine sahip kullanıcıların makinelerinde bir sorunun olduğunun farkına bile varmadan sorunları çözme yöntemlerini anlatıyor.

2012'den bu yana yazılım geliştiricilerinin sayısındaki on kat büyüme sayesinde, Dyson makineleri sayısız sensör, elektronik, kontrol sistemi ve yazılım kodu kullanarak giderek daha akıllı hale geliyor.

Sahip olduğu teknoloji sayesinde Dyson ürünleri görünmeyeni görünür hale getirebiliyor. Örneğin, Dyson hava temizleyiciler havadaki kirliliği algılayıp yakalayarak kullanıcıları evlerindeki hava kalitesi hakkında bilgilendiriyor ve gelecekteki ürün geliştirmeleri hakkında bilgi veriyor. En yeni Dyson Gen5detect süpürge, mikroskobik partikülleri sayıp boyutlandırarak kullanıcıya hassas veriler sunmanın yanı sıra; 10 yıl önceki daha mekanik Dyson ürünlerinden ileri düzeyde geliştirilmiş şekilde zemindeki toz ve kir alanlarını da gösteriyor.

Amaç, kullanıcı sahip olduğu sürece daha akıllı hale gelen, bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeden önce sorunları kendi kendine tanımlayabilen, giderebilen ve çözebilen makineler tasarlamak...

Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yazılım ve veri biliminin bizi götürdüğü yer sonuçsuz çalışmalar ya da ihtiyaç olmayan özelliklerle ilgili değil. Bu, teknolojilerimize bir amaç getirmek ve insanların hayatlarını kolaylaştırmakla ilgili. Endişelenmenize gerek kalmadan ürünlerinizle biz ilgileniyoruz. Çok gizli ve sürdürülebilir akıllı teknolojiler üzerinde çalışan ve 15 yıllık bir planla büyüyen mühendislik ekibimiz için İngiltere, Singapur, Filipinler ve Polonya'daki laboratuvarlarımıza ve kampüslerimize yatırım yaptık." dedi.

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10 yıllık bir yazılım yolculuğu ve ötesi

Dyson son on yılda yazılım ve bağlanabilirlik ekibini İngiltere, Singapur, Malezya, Filipinler, Çin ve Polonya'da 10 katından fazla büyüttü. Uzmanlık alanındaki bu büyüme, Dyson teknolojilerinin daha akıllı hale getirilmesine odaklanıldığını gösteriyor. Bu çalışma yazılımın da ötesine uzanıyor. Dyson'ın veri bilimcileri, robotik, elektronik donanım ve makine öğrenimi mühendisleri yazılımın yanı sıra birlikte çalışıyor ve şirketin toplam mühendislik ekibinin önemli ve büyüyen bir parçasını oluşturuyor. Dyson'daki kariyerinin başındaki mühendislerin yüzde 45'i yazılım tabanlı ekiplerde çalışıyor.

Yazılım eskiden tek tek bileşenleri kontrol etmekle ilgiliydi, ancak artık Dyson teknolojisinin her işlevinde kritik bir öneme sahip. Dyson ürünlerindeki gömülü yazılım, uygulama ve bulut geliştirme, yerleşik yazılım katmanları, algoritmalar, makine öğrenimi ve yapay zeka, sektörün son 10 yılda geliştiği temel bir alan olan mekaniğin ötesinde sofistike şeyler yapmalarını sağlıyor. Dyson'ın ilk süpürgesiyle yapabileceğiniz tek şey motoru çalıştırmaktı. Artık Dyson süpürgeleri, sayısız yerleşik sensör, elektronik donanım ve yazılım sayesinde pil ömrü hakkında bilgi veriyor ve enerji kullanımını zemin türüne göre ayarlıyor.

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Dyson 360 Heurist robot süpürgeye bakıldığında; kullanıcılar artık evlerini kendileri süpürmek zorunda kalmıyor, robot onlar için bunu yapıyor. MyDyson uygulamasıyla, kullanıcılara bağlanılabilir ürün özellikleri ve kişiselleştirilmiş eğitimler kolayca ulaştırılıyor. Dyson, hava temizleyicilerinin ve hava bilimi eğitiminin temelini oluşturan veri bilimi ile yeteneklerini geliştiriyor.

Dyson Yönetim Kurulu Başkanı Roland Krueger konuyla ilgili açıklamasında "Dyson; İngiltere, Singapur, Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerini kapsayan beş yıllık 2.75 milyar sterlinlik yatırım planını hayata geçirmeye başladı. 2020'nin Kasım ayında enerji depolama, robotik, makine öğrenimi ve e-ticaret gibi yeni teknolojilere yatırım yapacağımızı duyurmuştuk. Şimdi sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu yatırımlar, ürün kategorilerimizi genişletmenin ve Dyson için tamamen yeni ürün alanlarının temelini oluşturacak. Tüm şirket genelinde yazılım becerilerine odaklanan ‘Dijitalleşme Yolculuğumuz’ bu yatırımların temel bir unsurudur ve Dyson için yeni bir sayfa açılmasında etkili olacaktır." dedi.

Kirliliğe maruz kalma konusunda eğitim

Altı yıl önce Dyson ilk hava temizleyicisini bağlanılabilir yaparak kullanıcıların evlerindeki gerçek zamanlı hava kalitesini ilk kez ekrandan ve uygulamadan izleyebilmelerini sağladı. Dyson mühendisleri, 4 milyondan fazla akıllı Dyson hava temizleyicisi tarafından algılanan bu verileri, dünya çapında iç mekân hava kalitesini haritalamak için kullanıyor. Bağlanılabilir makinelerin canlı takibi, Dyson'ın meydana gelen kirlilik olaylarını görebileceği ve hava temizleyicilerinin insanlara hava kirliliğine maruz kalmama konusunda eğitim verebileceği anlamına geliyor. Dyson mühendisleri, Dyson hava temizleyicilerden gelen hava kalitesi verilerine dayanarak insanları yerel bölgelerindeki orman yangınları veya kum fırtınaları gibi kirlilik olayları hakkında uyarabilen dünyadaki ilk ve tek şirket olduklarına inanıyor. Dyson hava temizleyicilerden her gün Dyson mühendislerine 200 milyon hava kalitesi sinyali gönderilerek gelecekteki araştırmalar hakkında bilgi ve kişisel maruziyet konusunda eğitim veriliyor.

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Yakında piyasaya sürülecek olan Dyson Zone, hareket halindeyken kişisel alanınızdaki havayı izlemek ve temizlemek için bu teknolojiyi kullanacak. Dyson Zone bağlanılabilir olacak ve MyDyson uygulaması gerçek zamanlı hava kalitesi ve gürültü kirliliği verileri ile haftalık kirlilik trend raporları sunacak. Böylelikle insanların hava kirliliğine maruz kalmalarını azaltmaları için eğitilmelerine ve korunmalarına yardımcı olacak.

Ürün geliştirmenin yanı sıra, Dyson hava kalitesinin küresel olarak anlaşılması için araştırma kuruluşları ve akademik kurumlarla iş birliği de yapıyor. Dyson mühendisleri, 2019 yılında Breathe London Wearables projesi için bağlanılabilir Dyson hava kalitesi sırt çantasını geliştirdi. 250 öğrenci, Londra sokaklarında okula gidip gelirken maruz kaldıkları kirliliği izlemek üzere partikül ve gaz sensörleri, GPS ve bir pil paketi ile donatılmış sırt çantasını taktı ve çocukların yüzde 31'i kirliliğe maruz kalmayı en aza indirmek için okula gidiş yollarını değiştirdi. Akıllı sırt çantaları, Afrikalı çocuklar arasındaki astım oranlarını anlamak amacıyla Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından yürütülen CAPPA projesinin bir parçası olarak şu anda Sahra bölgesindeki altı Afrika ülkesi olan Gana, Malavi, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Zimbabve'de kullanılıyor.

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Gelecek planları

Dyson, 2025 yılına kadar ürün portföyünü iki katına çıkartarak yeni teknolojilere yönelik beş yıllık 2.75 milyar sterlinlik yatırım planını uygulamaya başladı. Dyson, kendi kendini geliştiren ürünler tasarlamaya uzun vadeli bakarken, teknolojilerine, MyDyson uygulamasına ve kullanıcı deneyimine artan zekayı yerleştirirken, elektronik donanım, yazılım ve bağlantı bu plan içerisinde temel bir rol oynuyor.



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