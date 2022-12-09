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    Dyson’dan hava temizleyen kablosuz kulaklık

    Dyson Zone adındaki ilginç ürün 50 saate kadar dayanabilen gürültü engellemeli bir kulaklığın yanında ağız bölgesine temiz hava sağlayan bir düzeneğe de sahip.  
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    Dyson Zone özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların bilgisayar başında uzun süreler geçirmeleri üreticilerin farklı çözümler geliştirmelerine neden oluyor. Ünlü Dyson firması oyuncuların havasının sürekli temiz olmasını sağlayacak.

    Dyson Zone özellikleri ve fiyatı

    Dyson Zone kablosuz kulaklık modeli aynı zamanda bir hava temizleyici olması ile dikkat çekiyor. Çıkarılabilir olan bu temizleyici ünitesi oyuncunun ağız ve burun bölümünü kapatıyor. Elektrostatik filtre ile yüzde 99 temizlenmiş hava bu kısma ulaştırılıyor.

    Ürünün kulaklık kısmı da iddialı. 40mm neodim mıknatıslar barındıran kulaklık 6Hz-21kHz arasında ses üretebiliyor. Rekor kıran 11 adet mikrofonun 8 tanesi ANC için ayrılmış. 38 desibele kadar gürültüyü engellerken saniyede 384 bin kez çevre sesleri tarayabiliyor. Sadece kulaklık olarak 50 saate kadar kullanım süresi söz konusu. Temizleyici ve kulaklık bir arada gelen Dyson Zone ürünü için 949$ gibi uçuk bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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