Dyson’dan hava temizleyen kablosuz kulaklık

Dyson Zone özellikleri ve fiyatı
Dyson Zone kablosuz kulaklık modeli aynı zamanda bir hava temizleyici olması ile dikkat çekiyor. Çıkarılabilir olan bu temizleyici ünitesi oyuncunun ağız ve burun bölümünü kapatıyor. Elektrostatik filtre ile yüzde 99 temizlenmiş hava bu kısma ulaştırılıyor.
Ürünün kulaklık kısmı da iddialı. 40mm neodim mıknatıslar barındıran kulaklık 6Hz-21kHz arasında ses üretebiliyor. Rekor kıran 11 adet mikrofonun 8 tanesi ANC için ayrılmış. 38 desibele kadar gürültüyü engellerken saniyede 384 bin kez çevre sesleri tarayabiliyor. Sadece kulaklık olarak 50 saate kadar kullanım süresi söz konusu. Temizleyici ve kulaklık bir arada gelen Dyson Zone ürünü için 949$ gibi uçuk bir fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım