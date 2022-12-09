Dyson’dan hava temizleyen kablosuz kulaklık

Tam Boyutta Gör Oyuncuların bilgisayar başında uzun süreler geçirmeleri üreticilerin farklı çözümler geliştirmelerine neden oluyor. Ünlü Dyson firması oyuncuların havasının sürekli temiz olmasını sağlayacak.

Dyson Zone özellikleri ve fiyatı

Dyson Zone kablosuz kulaklık modeli aynı zamanda bir hava temizleyici olması ile dikkat çekiyor. Çıkarılabilir olan bu temizleyici ünitesi oyuncunun ağız ve burun bölümünü kapatıyor. Elektrostatik filtre ile yüzde 99 temizlenmiş hava bu kısma ulaştırılıyor.

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Ürünün kulaklık kısmı da iddialı. 40mm neodim mıknatıslar barındıran kulaklık 6Hz-21kHz arasında ses üretebiliyor. Rekor kıran 11 adet mikrofonun 8 tanesi ANC için ayrılmış. 38 desibele kadar gürültüyü engellerken saniyede 384 bin kez çevre sesleri tarayabiliyor. Sadece kulaklık olarak 50 saate kadar kullanım süresi söz konusu. Temizleyici ve kulaklık bir arada gelen Dyson Zone ürünü için 949$ gibi uçuk bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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Dyson Zone tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı