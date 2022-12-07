Silahlı robotlar şimdilik rafa kalktı

Ölümcül robotlara engel
San Francisco polisi robotların şüpheliyi şaşırtmayı amaçlayan sarsıcı cihazlar da dahil olmak üzere patlayıcılar taşıyacak şekilde düzenlenebilmesi için harekete geçmişti. Denetim Kurulu düzenlemeyi onaylasa da ikinci turda reddetti.
Vali onayına gönderilmeden önce yapılan son oylamada 8-3 red oyu ile silahlı robot kullanımı reddedildi. İlk oylamada ise 8-3 kabul oyu ile düzenlemenin ilgili maddesi kabul edilmişti. Gelen büyük tepkiler sonrasında kurul kararından vazgeçti.
Boston Dynamics ve diğer beş robot üreticisi silahlı robotların kullanımını kesinlikle kabul etmediklerini belirtse de sınır güvenliği birimi, bazı eyaletler ve Almanya gibi bazı ülkeler gerektiği takdirde robotların silahlandırılmasına izin vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım