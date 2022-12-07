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    Anlık Bildirim

    Silahlı robotlar şimdilik rafa kalktı

    San Francisco polisinin gerektiği durumlarda müdahale etmesi için robotları silahlandırma projesi gelen toplumdan gelen yoğun tepkilerin ardından rafa kaldırıldı. 
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    Robot
    Sivil toplum örgütlerini adeta ayağa kaldıran San Francisco polisinin silahla donatılmış robotların kullanılmasına dair düzenlemesi reddedildi. Şimdilik silahlı robotları sokaklarda görmeyeceğiz.

    Ölümcül robotlara engel

    San Francisco polisi robotların şüpheliyi şaşırtmayı amaçlayan sarsıcı cihazlar da dahil olmak üzere patlayıcılar taşıyacak şekilde düzenlenebilmesi için harekete geçmişti. Denetim Kurulu düzenlemeyi onaylasa da ikinci turda reddetti.

    Vali onayına gönderilmeden önce yapılan son oylamada 8-3 red oyu ile silahlı robot kullanımı reddedildi. İlk oylamada ise 8-3 kabul oyu ile düzenlemenin ilgili maddesi kabul edilmişti. Gelen büyük tepkiler sonrasında kurul kararından vazgeçti.

    Boston Dynamics ve diğer beş robot üreticisi silahlı robotların kullanımını kesinlikle kabul etmediklerini belirtse de sınır güvenliği birimi, bazı eyaletler ve Almanya gibi bazı ülkeler gerektiği takdirde robotların silahlandırılmasına izin vermişti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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