Silahlı robotlar şimdilik rafa kalktı

Sivil toplum örgütlerini adeta ayağa kaldıran San Francisco polisinin silahla donatılmış robotların kullanılmasına dair düzenlemesi reddedildi. Şimdilik silahlı robotları sokaklarda görmeyeceğiz.

Ölümcül robotlara engel

San Francisco polisi robotların şüpheliyi şaşırtmayı amaçlayan sarsıcı cihazlar da dahil olmak üzere patlayıcılar taşıyacak şekilde düzenlenebilmesi için harekete geçmişti. Denetim Kurulu düzenlemeyi onaylasa da ikinci turda reddetti.

Silahlı robot polisler için yeşil ışık yakıldı 6 gün önce eklendi

Vali onayına gönderilmeden önce yapılan son oylamada 8-3 red oyu ile silahlı robot kullanımı reddedildi. İlk oylamada ise 8-3 kabul oyu ile düzenlemenin ilgili maddesi kabul edilmişti. Gelen büyük tepkiler sonrasında kurul kararından vazgeçti.

Boston Dynamics ve diğer beş robot üreticisi silahlı robotların kullanımını kesinlikle kabul etmediklerini belirtse de sınır güvenliği birimi, bazı eyaletler ve Almanya gibi bazı ülkeler gerektiği takdirde robotların silahlandırılmasına izin vermişti.

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