e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi: Peki tutanak nasıl oluşturulur?

- Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok
- e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?
- e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?
- Yorumlar
Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok
e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?
- Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
- E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklıyoruz.
- "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiyoruz.
- Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini giriyoruz.
- Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlıyorsunuz.
- Kaza fotoğraflarını dosyaya ekliyoruz.
- Sigorta bilgilerini giriyoruz.
- Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılıyor.
e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?
Aşağıdaki durumlarda e-Devlet'in kaza tutanağı özelliğini kullanabilirsiniz:
- 2 aracın kazaya dahil olduğu
- Alkol veya uyuşturucu kullanımı yok ise
- Ölüm veya yaralanma bulunmuyor ise
- Trafik sigortanız aktifse
- Araç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait değil ise
- Kamu malına veya 3. kişiye zarar verilmemiş ise
- Araç sayısı 1'den fazla ise
- Sürücü belgeniz var ve araç cinsine uygun ise e-Devlet'in kaza tutanağı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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