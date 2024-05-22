Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi: Peki tutanak nasıl oluşturulur?

    e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturabilirsiniz.
    e-Devlet kaza tutanağı nasıl oluşturulur? Tam Boyutta Gör
    E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabileceksiniz.

    Artık kaza tutanağı için kağıt ve kaleme gerek yok

    e-Devlet kaza tutanağı nasıl oluşturulur? Tam Boyutta Gör
    e-Devlet’te eklenen Kaza Tutanağı özelliği sayesinde, kağıt ve kalem kullanmadan kendi kaza tutanağınızı hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tutanaklar anında Sigorta Bilgi Merkezi sistemine iletiliyor. Böylelikle sigorta süreci daha hızlı şekilde ilerliyor. Kazaya karışan kişilerin sigorta şirketlerini araması ve tutanağı şirketlere iletmesi gerekmeden tüm süreci e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor.

    e-Devlet’te kaza tutanağı oluşturma nasıl yapılır?

    e-Devlet kaza tutanağı nasıl oluşturulur?

    1. Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
    2. E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklıyoruz. 
    3. "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiyoruz.
    4. Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini giriyoruz.
    5. Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlıyorsunuz.
    6. Kaza fotoğraflarını dosyaya ekliyoruz.
    7. Sigorta bilgilerini giriyoruz.
    8. Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılıyor.

    e-Devlet kaza tutanağı özelliği hangi kazalarda kullanılır?

    Aşağıdaki durumlarda e-Devlet'in kaza tutanağı özelliğini kullanabilirsiniz:

    • 2 aracın kazaya dahil olduğu
    • Alkol veya uyuşturucu kullanımı yok ise
    • Ölüm veya yaralanma bulunmuyor ise
    • Trafik sigortanız aktifse
    • Araç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait değil ise
    • Kamu malına veya 3. kişiye zarar verilmemiş ise
    • Araç sayısı 1'den fazla ise
    • Sürücü belgeniz var ve araç cinsine uygun ise e-Devlet'in kaza tutanağı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz.

    e-Devlet e-Devlet e-Devlet e-Devlet Reference Ücretsiz 79 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.turkiye.edevlet.kapisi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    doruhüso +60 SerdarS. +41 Richard Parker +39 faniseyler +39 SmuraY +37 darkaura +37 Cem_Alim +32 khaos +30 ozanbey86 +28 CWaRRioR +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    30 Kişi Okuyor (2 Üye, 28 Misafir) 2 Masaüstü 28 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4559 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kaza, e-devlet ve
    4 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam Nasıl Yapılır rehber
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı338b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lazer epilasyon erkek yorum layt erkek ne demek 16 jant ile 17 jant arasındaki fark zenci komedi filmleri evkur kefil şartları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 FE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA507UI-LP126
    Asus Tuf Gaming A15 FA507UI-LP126
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız